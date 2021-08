Google lance une publicité satirique contre l'absence de la prise jack sur les iPhone

La prise jack sur l'iPhone ? C'est de l'histoire ancienne, la majorité des clients Apple ont tourné la page pour se concentrer exclusivement sur la connexion Bluetooth, bien plus pratique pour écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs. Cependant, chez certains constructeurs on a tendance à "vivre dans le passé" et on se moque toujours de l'absence de prise Jack chez la concurrence...

Petit problème de communication chez Google ?

Google vient de lancer une nouvelle publicité pour mettre en avant la perfection inégalée du port jack 3,5 mm sur le récent Pixel 5A compatible 5G. En effet, la firme de Mountain View affirme que ce port a été conçu avec une symétrie spectaculaire comme jamais on en a vu jusqu'ici sur un smartphone.

Appeler cette merveille technologique parfaitement symétrique une "prise casque" peut sembler un euphémisme... mais techniquement, c'est ainsi qu'elle s'appelle, donc... c'est normal. Regardez ! La prise casque, sur le Google Pixel 5a avec 5G.

Comme le remarque AppleInsider, ce spot publicitaire intitulé The Circle Comes Full Circle fait doucement sourire puisqu'il ressemble trait pour trait aux vidéos de présentation de produits que postait Apple avec Jony Ive après la sortie d'un nouvel iPhone, iPad, Mac...

Ce qui est assez surprenant dans cette communication, c'est que Google a activé le processus de suppression de la prise Jack il y a déjà plusieurs mois, prenons par exemple le cas du smartphone Pixel 5, celui-ci ne comporte aucun port Jack ce qui sous-entend que Google a compris que ce n'était plus d'actualité.



Malgré tout, le côté moqueur de Google ne peut s'empêcher de s'exprimer dans des campagnes marketing. La firme de Mountain View mentionne même un avenir pour le port Jack dans le spot publicitaire : "une réalisation glorieuse qui s'inspire de notre passé, car elle nous propulse vers l'avenir".

Il est donc envisageable que désormais le port Jack soit réservé que sur les smartphones de milieu de gamme puisque les derniers Pixel haut de gamme n'ont plus de prise Jack.



Malgré tout, cette vidéo promotionnelle de Google reste assez étonnante puisque se vanter de la présence d'une prise Jack avec un concept de vidéo repris chez Apple, c'est un peu digne d'une campagne marketing de Samsung !