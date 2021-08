La section gaming apparaît sur le Netflix polonais

Sur un marché devenu ultra concurrentiel avec en permanence de nouveaux acteurs, Netflix a décidé de se lancer un nouveau challenge pour tenter d'attirer les fans de séries et de films, mais aussi les gamers. Lors des derniers résultats financiers, le service de streaming a annoncé lancer prochainement un petit catalogue de jeux téléchargeable sur mobile.

Le gaming apparaît

Cela faisait plusieurs mois que les rumeurs sous-entendaient que Netflix pourrait prochainement devenir un sérieux concurrent d'Apple Arcade. Ces indiscrétions répétitives et persistantes ont été confirmées lors des résultats financiers qui ont eu lieu le 21 juillet, Netflix a ouvertement dit aux investisseurs qu'une catégorie gaming allait bientôt débarquer sur iOS et Android.

Ne mentionnant aucune date pour l'arrivée de cette nouveauté, des indications semblent montrer que le projet avance bien.



Le Netflix polonais a tweeté hier soir le lancement d'une expérimentation visant à intégrer des jeux sur l'application Netflix dans une catégorie spéciale par rapport au reste du catalogue.

Lancé exclusivement sur l'application Android, Netflix en version polonais propose depuis quelques heures la possibilité de télécharger 2 jeux : Stranger Things 1984 et Stranger Things 3.

Comme on pouvait s'y attendre, Netflix semble vouloir proposer des jeux en lien avec l'univers de ses créations originales !



L'affichage des jeux se présente comme une fiche d'application qu'on pourrait voir sur l'App Store ou le Google Play Store.

Vous avez une image du type "timeline" en haut de la page, le logo de l'application, le titre, un bouton pour télécharger l'app, une courte description et des captures d'écrans du jeu (avec une vidéo).

Quand vous souhaitez télécharger l'application via l'app Netflix, une fenêtre s'ouvre et vous redirige vers le Play Store où vous avez la possibilité de télécharger le jeu que vous avez sélectionné.

Ce fonctionnement paraît entièrement compatible avec la politique de l'App Store puisque ce que ne veut pas Apple, c’est une application qui vous propose un jeu en streaming ou qui vous redirige vers un lien autre que l'App Store pour télécharger un fichier.

Dans le concept actuel, si l'app Netflix redirige vers l'App Store pour télécharger un jeu, Apple devrait accepter cette nouveauté sans difficulté !



Le média CNET qui a eu l'occasion de tester cette nouveauté dans le Netflix polonais explique qu'il y a plusieurs avantages : lorsque vous jouez, vous n'avez pas de publicité ni achat intégré.

De plus, l'application Netflix ne vous demande aucun paiement ou option payante à activer pour profiter des jeux dans le catalogue.



À noter tout de même qu'en soi il n'y a rien d'extraordinaire puisque l'application Netflix ne fait qu'office de redirection vers deux jeux qui sont disponibles sur le Google Play Store depuis déjà plusieurs années.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Traduction : Parlons des jeux Netflix. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs polonais peuvent essayer deux jeux mobiles Android : Stranger Things 1984 et Stranger Things 3. Nous en sommes à un stade précoce et nous avons encore beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c'est notre première étape.



