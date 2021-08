iPhone 13 : Voici 5 rumeurs passées inaperçues

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Comme chaque année, les rumeurs, les fuites et les rapports sur ce qu'Apple nous réserve pour le nouvel iPhone sont de plus en plus abondantes à l’approche de la sortie. Si certains points sont déjà entérinés comme l’encoche réduite, l’écran 120 Hz ou encore la puce A15, d’autres nouveautés évoquées par le passé sont peut-être passées inaperçues. Et pourtant, elles pourraient donner fière allure aux futurs iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les rumeurs sur le prochain iPhone commencent généralement à émerger au début de l'année, ce qui signifie qu'elles peuvent être oubliées à mesure que le lancement du nouvel iPhone approche. Faisons le point sur cinq très bonnes idées vues depuis janvier dernier.

Nouvelles couleurs noir mat et bronze

Apple prévoit une nouvelle option de coloris noir mat pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. La rumeur sortie en mars suggère que l'option noire actuelle sera modifiée pour être plus sombre, ce qui lui donnera un aspect noir mat.

Selon cette même information, Apple pourrait également planifier une option de couleur bronze, qui pourrait venir dans une version modifiée de l'option or actuelle plutôt qu'une option de couleur supplémentaire pour les clients. C’est le leaker Max Weinbach qui a suggéré ce changement, lui qui a rapporté avec précision en janvier de l'année dernière que l'iPhone 12 Pro comporterait une toute nouvelle option de couleur bleu marine. Mais surtout, nous vous en avions parlé dès novembre 2020 avec un coloris marron en test sur l’iPhone 13 Pro.

Apple a toujours proposé de nouveaux coloris avec ses mises à jour annuelles de l'iPhone par le passé. C’est un moyen d'aider les gens à différencier les nouveaux téléphones des anciens modèles, et également un argument de renouvellement.

Revêtement anti-empreintes digitales pour les bords en acier inoxydable

L'une des caractéristiques distinctives de l'iPhone 12 été le retour du design à bords plats, vu pour la dernière fois avec l'iPhone 5S en 2013. Sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, les bords sont en acier inoxydable, et comme les clients l'ont rapidement appris lorsqu'ils ont reçu leur nouvel iPhone l'année dernière, il retient rapidement les traces de doigts et les tâches.

Apparemment, Apple prévoit un nouveau revêtement anti-empreintes digitales pour les bords en acier inoxydable des prochains iPhone 13, selon une rumeur du début de l'année. Bien qu'aucun détail spécifique n'ait été donné, le nouveau revêtement pourrait s'inscrire dans le cadre d'un processus de fabrication, ce qui aiderait à réduire la visibilité des traces au quotidien.

Des microphones façon AirPods

Selon une autre source, Apple prévoit d'apporter sa technologie de microphone de formation de faisceaux, actuellement dans la gamme AirPods, à l'iPhone 13. La technologie améliorera la qualité des microphones de l'iPhone, ce qui se traduira par de meilleurs appels et enregistrements vocaux.

Il est certainement possible qu'Apple apporte sa technologie de microphones à l'iPhone 13, car depuis deux ans, Apple a fortement poussé ses modèles haut de gamme en tant qu'outil tout-en-un pour les vidéastes professionnels.

Un MagSafe plus fort

Avec l'iPhone 12 l'année dernière, Apple a introduit MagSafe pour l'iPhone. MagSafe ouvre un large éventail de possibilités pour fixer facilement des accessoires à l'arrière de l'appareil. Apple a publié un assortiment de coques, une batterie et plus encore pour l'écosystème MagSafe. Dans certains cas, cependant, les clients ont trouvé les aimants MagSafe faibles. Avec l'iPhone 13, la rumeur veut qu'Apple renforce ses aimants à l’arrière du téléphone, malgré le fait que l’iPhone 12 puisse déjà déranger certains appareils comme les pacemakers.

Apple devrait retirer le port Lightning de l'iPhone dans quelques années, et MagSafe semble être la solution d'Apple pour un avenir complètement sans fil.

Photographier les étoiles

Apple a constamment fait évoluer ses capteurs photos au cours des dernières années pour améliorer la qualité d'image et les capacités de l'iPhone. L'année dernière, l'entreprise s'est concentrée sur la photographie par faible luminosité, grâce au LiDAR, à l'amélioration des objectifs et au traitement avancé du signal d'image. Cette année, nous avons entendu une quantité importante d'informations sur les améliorations de l'appareil photo qu'Apple a prévues pour l'iPhone 13, y compris ProRes et le mode portrait pour les vidéos cités par Bloomberg.

En outre, Apple pourrait se concentrer sur l'astrophotographie, ou la photographie des étoiles, pour les prochains iPhone. Une rumeur de février suggère que l'iPhone 13 détectera automatiquement quand un utilisateur pointe vers le ciel et ajustera en conséquence l'exposition et d'autres paramètres de l'appareil photo.

Avec les efforts d'Apple pour améliorer continuellement la photographie sur l'iPhone, cette rumeur semble plausible, surtout si l'on considère qu'une suite des mises à jour des fonctionnalités de l'appareil photo pourrait être le plus grand argument de vente de l'iPhone 13.

Et les autres nouveautés

Ce ne sont là que quelques-unes des rumeurs dont nous avons entendu parler au cours des derniers mois avant le lancement de l'iPhone 13 le mois prochain. Des rapports plus récents et fiables ont suggéré que les nouveaux iPhone 13 auront une encoche plus petite, des écrans LPTO à fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz, des capteurs photos plus grands, une stabilisation optique de l’ultra-grand angle, et plus encore. Mais ces éléments sont déjà connus de tous depuis un moment, tout comme le fait que la firme de Cupertino se garde le Touch ID sous l’écran pour le prochain modèle, l’iPhone 14.



En revanche, rappelons que les prix devraient augmenter sur l’iPhone 13, notamment pour compenser la hausse des semi-conducteurs en proie à une pénurie depuis de longs mois désormais.



Rendez-vous dans trois semaines pour le keynote le plus attendu de l’année !