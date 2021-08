Kuo annonce une connectivité LEO sur les iPhone 13

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

1



Surprise, l’iPhone 13 disposerait d'une connectivité de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO) pour permettre aux utilisateurs de passer des appels et d'envoyer des messages dans des zones sans couverture 4G ou 5G, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Une toute nouvelle rumeur sur les futurs iPhone 13

Dans une nouvelle note aux investisseurs, Kuo a expliqué que la gamme d'iPhone 13 comprendra très certainement du matériel capable de se connecter aux satellites LEO. Si cela se confirme, cela pourrait permettre aux utilisateurs d'iPhone 13 de passer des appels et d'envoyer des messages sans avoir besoin d'une connexion cellulaire 4G ou 5G :

Nous prévoyons que les spécifications matérielles de l'iPhone 13 pourraient prendre en charge les communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO). Si Apple active les fonctions logicielles pertinentes, les utilisateurs d'iPhone 13 peuvent appeler et envoyer des messages par satellite lorsqu'ils ne sont pas couverts par la couverture 4G/5G.

Le fournisseur de services de communication par satellite LEO qui est le plus susceptible de coopérer avec Apple en termes de technologie et de couverture de service serait Globalstar.

Kuo a ajouté que les communications par satellite LEO sont une technologie comparable à mmWave 5G en termes d'impact sur l'industrie des réseaux et qu'Apple peut tirer parti des deux technologies pour conserver une longueur d’avance sur le marché de la téléphonie mobile.

Kuo dit qu'Apple est "optimiste" quant à la tendance des communications par satellite et a mis en place une équipe spécifique pour la recherche et le développement de technologies il y a quelques temps déjà.

Une technologie bientôt sur d’autres appareils Apple ?

Enfin, l’analyste pense que l'entreprise a l'intention d'introduire les communications par satellite LEO à plus d'appareils à l'avenir afin de "fournir des expériences innovantes". Il peut s'agir du casque en réalité mixte d'Apple, de l’Apple Car et d'autres accessoires IoT, selon Kuo.



En tout cas, Kuo nous surprend alors qu’on pensait tout savoir des iPhone 13, même avec les 5 rumeurs les plus discrètes.