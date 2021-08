La croissance de l'iPhone serait 2x supérieure à celle d'Android en 2021

Avant le lancement de la gamme iPhone 13 en septembre, un nouveau rapport d'IDC prévoit que 2021 sera une année écrasante pour les smartphones Apple par rapport à la concurrence. Alors que le marché global devrait croître d'un peu plus de 7 % sur l'année, les livraisons d'iPhone devraient presque doubler ces chiffres.

En juin, nous avons entendu dire qu'Apple avait franchi le cap des 100 millions d'iPhone 12 vendus. Maintenant, avec le lancement de l'iPhone 13 à l'horizon, IDC a plus de détails sur la façon dont 2021 se terminera pour les expéditions de smartphones d'Apple.

Le marché mondial des smartphones devrait connaître une augmentation de 7,4% des expéditions pour 2021 et Android se situe en dessous de la moyenne avec les prévisions d'IDC de 6,2% de croissance. Et le rapport souligne que l'iPhone pourrait plus que doubler le taux de croissance annuel d'Android à un fort 13,8%.

IDC note que les expéditions de smartphones 2021 sont toujours à la traîne en raison de la pandémie en Europe et aux USA, mais des pays comme l'Inde, le Japon, le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à stimuler les ventes.

La croissance globale de 7,4% peut être attribuée à une croissance saine de 13,8% des appareils iOS combinée à une croissance de 6,2% d'Android. Bien que COVID-19 ait eu un impact considérable sur les expéditions de 2020, les expéditions de 2021 ont réussi à afficher une légère croissance par rapport aux volumes de 2019 (avant la pandémie), nous donnant une vue plus précise de l'état du marché. Les plus grands marchés du monde – la Chine, les États-Unis et l'Europe occidentale – seront toujours en baisse par rapport à 2019, mais des marchés émergeants tels que l'Inde, le Japon, le Moyen-Orient et l'Afrique alimentent la reprise.