Free propose sa télécommande de l'Apple TV 4K en achat séparé à 19,99€

Il y a 4 heures

Julien Russo

Free fait partie des rares fournisseurs d'accès à internet dans le monde à avoir sauté le pas... Non pas pour un énième boîtier sous Android TV, mais bien pour proposer l'Apple TV 4K à ses abonnés. L'entreprise de Xavier Niel met à disposition le boîtier d'Apple en option à 2 euros/mois sur une durée de 48 mois.

La télécommande disponible sur l'espace abonné

Si vous désirez acquérir l'Apple TV 4K à petit prix, souscrire un abonnement Freebox est peut-être la solution. Depuis le 20 juillet, les nouveaux abonnés qui choisissent la Freebox Pop ou la Freebox Delta peuvent demander à la souscription d'avoir l'Apple TV 4K, tout comme ceux qui sont déjà abonnés à travers l'option "Multi TV" (éligible pour la Pop, Delta, mais aussi la Mini 4K et la Révolution).



La petite particularité par rapport à un achat dans le commerce, c'est que l'Apple TV 4K vous reviendra nettement moins cher, en effet Free a compris que pour réduire le prix final, exclure la Siri Remote pour proposer sa propre télécommande était la meilleure solution !

Mis jusqu'ici exclusivement dans le pack Apple TV 4K lors de la réception, Free propose désormais sa télécommande Apple TV en achat à l'unité depuis l'espace abonné Freebox.

Au même prix que la télécommande de la Freebox Révolution et de la Freebox Mini 4K, Free propose la télécommande de l'Apple TV 4K au prix de 19,99€ (avec des frais de livraison à ajouter).

Un tarif très inférieur par rapport à la dernière génération de Siri Remote qui est disponible tout de même au prix de 64,29€.



Avec la télécommande de l'Apple TV 4K by Free, vous retrouvez un raccourci pour interagir avec Siri, un accès rapide à OQEE by Free (l'univers dédié pour les chaînes en direct), mais aussi la gestion du programme et du volume.