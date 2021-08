De nouveaux cadrans 2021 avec l’Apple Watch 7

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

4



Comme on pouvait s’y attendre, pour accompagner l’augmentation de la taille de la prochaine Apple Watch Series 7, qui, selon la rumeur, présentera des dimensions de boîtier de 41 mm et 45 mm, Apple prévoit d'inclure de nouveaux cadrans - watch faces - qui tirent parti des millimètres supplémentaires.

Des cadrans exclusifs à l’Apple Watch 7

Dans la dernière publication de sa newsletter "Power On" qui évoquait le dernier produit de Tim Cook, Mark Gurman de Bloomberg a confirmé les rumeurs suggérant que grâce à des cadres plus petits et à un design à bords plats, la prochaine Apple Watch 7 présentera des boîtiers plus grands.

Par rapport aux tailles actuelles de 40 mm et 44 mm, la Series 7 sera proposée en variantes 41 mm et 45 mm. Gurman dit qu'Apple prévoit de rendre le grand écran intéressant en l’accompagnant avec de nouveaux cadrans spécifiques.

Les montres de cette année seront disponibles en tailles 41 millimètres et 45 millimètres, au lieu de 40 et 44 millimètres. On me dit qu'Apple regroupera plusieurs nouveaux cadrans de montre pour profiter du plus grand écran, y compris un cadran modulaire Infograph mis à jour. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de l'Apple Watch que l'entreprise augmente la taille de l'écran, après l'Apple Watch Series 4 en 2017.

Les nouveaux cadrans de l'Apple Watch seront exclusifs à la Series 7 et ne seront probablement pas disponibles via une mise à jour logicielle de WatchOS 8 pour les anciens modèles.

Outre les changements cosmétiques, l'Apple Watch Series 7 devrait améliorer les performances et l'autonomie de la batterie. L'Apple Watch Series 7 sera vraisemblablement dévoilée lors d'un keynote entièrement numérique en septembre aux côtés de l'iPhone 13. On parle également de la sortie des AirPods 3 et des nouveaux iPad mini 6 et iPad 9.



Un changement de design vous fera-t-il craquer pour la Séries 7 ?