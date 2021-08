Les appels par satellite pour les iPhone 13 ? C'est impossible selon plusieurs analystes

Dimanche dernier, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo nous a vendu du rêve en affirmant que les iPhone 13 possèderont la technologie LEO, un système qui permet de passer des appels et envoyer des SMS depuis un satellite dédié quand le réseau de son opérateur est absent. Selon plusieurs analystes, ce qu'a annoncé Kuo est irréaliste et ne verra pas le jour sur les iPhone 13.

À chaque fois que Ming-Chi Kuo publie un nouveau rapport, celui-ci est relayé dans tous les médias spécialisés dans l'univers Apple. Pourquoi ? Car, Kuo a acquis en quelques années une certaine crédibilité dans ses prédictions, à chaque fois une bonne partie de ce qu'il dit se réalise !

Il y a 48 heures, l'analyste a affirmé avoir eu l'information que les iPhone 13 pourraient réaliser des "communications par satellite en orbite terrestre basse" une petite révolution puisque cela permettrait de ne plus jamais avoir la mention "réseau indisponible".



Ce rapport a fait beaucoup de bruit, mais n'a pas du tout convaincu plusieurs analystes mobiles et experts en communication. Selon leurs propos, il est impossible pour l'instant qu'Apple propose une telle technologie dans l'iPhone, même si Qualcomm (grand partenaire d'Apple) travail avec Globalstar, une société spécialisée dans les satellites.



Sascha Segan qui est analyste chez PCMag a expliqué que la puce en cours de création par Qualcomm pourrait ne pas être assez mature pour être présente dans les iPhone 13. Surtout que la firme de Cupertino a des exigences qualité très élevées, l'entreprise préfère repousser une technologie à plusieurs années si celle-ci ne répond pas à ses critères, quitte à perdre le titre de marque "innovatrice".

Robert Graham, un expert en cybersécurité ne croit pas non plus en cette nouvelle fonctionnalité dans les iPhone 13, cependant il affirme que la dernière génération de smartphone pourrait embarquer une prise en charge la bande 2,4835 GHz à 2,4950 GHz. Pour faire simple, il s'agit de la "moitié supérieure" du canal 14 des réseaux Wi-Fi que nous avons sur nos box internet.



Comme vous pouvez le remarquer dans les configurations de vos routeurs, la liste s'arrête au canal 13, car le canal 14 n'est pas une bande Wi-Fi utilisée dans la majorité des pays, elle sert essentiellement pour les communications par satellite par liaison descendante.



Ce qui fait dire que Kuo se trompe pour Graham, c'est qu'un canal de liaison descendante ne prend pas en charge la communication d'un satellite avec un smartphone, de plus le spectre utilisé n'est pas approuvé par les autorités américaines ni européennes.

Pour conclure, Anpanman un expert en finance explique que l'utilisation d'un satellite pour appeler et envoyer des SMS pourrait provoquer un géant conflit entre Apple et les opérateurs du monde entier.

Quand un opérateur vous vend un forfait, c'est pour que vous passiez par ses propres infrastructures, que vous consommiez votre forfait !

Si le trafic venait à être détourné pour passer via un satellite, cela pourrait créer une colère noire chez les opérateurs. Même si aujourd'hui l'iPhone est en position de force, Apple a quand même besoin des opérateurs pour créer ce lien avec les clients qui choisissent l'iPhone.



Un smartphone qui se fait rejeter de tous les opérateurs, ce n'est pas une mise à mort, mais une grande diminution des ventes au niveau mondial. Avec l'agressivité de Samsung et des constructeurs chinois, Apple n'a clairement pas besoin de ça...

OKAY. I think I may have gotten to the bottom of this "iPhone 13 will include satellite connectivity" rumor, and it could be "iPhone Math" levels of game-of-telephone. The key: Globalstar.