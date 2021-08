Assetto Corsa Mobile : le jeu de simulation de courses automobiles est disponible

Hier à 22:58 (Màj hier à 22:58)

Corentin Ruffin

Si vous aimez le sport automobile, et que vous jouez aux jeux vidéo représentant le genre, peut-être avez-vous déjà entendu parler de la série Assetto Corsa. Le plus connu, et le plus récent, porte le nom de Assetto Corsa Competizionne, disponible depuis 2018 sur PS4, Xbox One, Steam, et plus récemment sur PlayStation 5 et Xbox Series.



Seulement, le studio 505 Games ne souhaite pas s'arrêter aux consoles et aux PC, puisque ces derniers viennent de publier Assetto Corsa Mobile (v1.0, 3 Go, iOS 13.0), disponible sur l'App Store. Voici le trailer :

Assetto Corsa Mobile disponible sur l'App Store

Inspiré par Assetto Corsa, le simulateur sur PC et consoles plébiscité par la critique, Asseto Corsa Mobile est fait sur mesure pour tous les mordus de courses automobiles avides d'expériences exigeantes.



Optez pour votre méthode de conduite favorite (par inclinaison, tactile ou via une manette externe) et arpentez dans leurs moindres recoins une sélection de 9 circuits réels méticuleusement recréés, comme Brands Hatch, Laguna Seca ou Imola, et partagez vos meilleurs résultats sur les classements publics.

En lançant ce nouveau jeu de simulation automobile, vous auriez la possibilité de mettre les mains sur le volant de 59 voitures de sport officiellement sous licence. On retrouve ainsi différents constructeurs tels que Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche ou encore Toyota.



Parmi les modes de jeu, on retrouve notamment de la Pratique libre, de la Course classique, ou encore le Contre la montre.

Télécharger Assetto Corsa Mobile à 4,99 €