La Chine interdit aux enfants de jouer en ligne plus de 3h / semaine

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

La Chine met en œuvre une nouvelle restriction en matière de jeux en ligne qui cible précisément les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Les mineurs ne pourront jouer à des jeux en ligne qu'une heure par jour (20 h à 21 h) les week-ends et les jours fériés. Les jeux en semaine sont carrément interdits.

Une responsabilité portée par les éditeurs de jeux vidéo

Les entreprises qui fournissent des services de jeux en ligne aux mineurs devront se conformer à ces règles et ne seront pas en mesure d'offrir les jeux aux enfants en dehors de ces heures. Les éditeurs seront également tenus d'avoir des utilisateurs qui s'inscrivent avec leur vrai nom et les utilisateurs devront être connectés pour jouer. Les sociétés de jeux sont responsables de s'assurer que les mineurs n'accèdent pas aux jeux en dehors du délai imparti.

Quel est le but de cette nouvelle restriction ?

Les nouvelles règles visent à protéger la santé physique et mentale des enfants, et la presse nationale et l'administration publique ont déclaré que les lignes directrices abordent "le problème de l'utilisation excessive des jeux en ligne par les mineurs". La Chine avait auparavant appliqué une restriction qui limitait le jeu à 1h30 par jour.

Tencent, l’un des plus gros éditeurs de jeux en Chine avec notamment des titres comme PUBG, a déclaré que seule une petite partie de ses revenus de jeu provient de jeunes joueurs. La société prévoit de mettre en œuvre les nouvelles exigences et soutient cette approche.

Reste à savoir comment les autres entreprises du monde entier vont être affectés par ce changement. Soit ils vont devoir modifier leurs jeux pour la Chine, soit ils vont se retirer du marché. Du côté d’Apple Arcade, le service n'est pas proposé en Chine.

En 2016, la Chine a commencé à exiger des développeurs qu'ils concèdent officiellement une licence de leurs jeux auprès du gouvernement, et en 2020, a fait pression sur la firme de Tim Cook pour qu'il supprime les jeux de l'App Store des développeurs qui ne s'y étaient pas conformés. Apple a depuis retiré des dizaines de milliers de jeux de l'App Store en Chine.



Que pensez-vous de cette règle pour limiter le temps de jeu des mineurs ? Il est vrai que, à la manière des réseaux sociaux, il a été démontré que l’excès de jeux vidéo peut avoir de graves conséquences psychologiques et sociales sur les enfants.