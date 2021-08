La mise à jour Windows 11 sortira le 5 octobre 2021

Ce n'est pas un secret, si par ici nous avons un penchant pour macOS, il ne faut pas oublier les copains (euh pardon les concurrents) comme Windows. Après une annonce officielle il y a plusieurs semaines, Microsoft vient d'annoncer officiellement la date de sortie de Windows 11.

Windows 11 : 5 octobre !

Après les premières images il y a trois mois, l'annonce des nouveautés il y a deux mois et enfin la première bêta il y a un mois, Microsoft vient officiellement d'annoncer via une page de blog la date de sortie de Windows 11.

Comme l'indique clairement le titre de l'article, Windows 11 sera disponible pour tous à partir du 5 octobre 2021. Une mise à jour qui sera gratuite et qui remplacera Windows 10 après six longues années de bons et loyaux services.



Comme vous le savez, Windows est souvent très lent lorsque l'on parle de MAJ et c'est pour cela qu'il ne manque pas d'expliquer que cette mise à niveau sera progressive et que des ajustements peuvent être effectués jusqu'à l'été 2022. Autrement dit, il faudra attendre un an pour affirmer que Windows 11 est stable, sans bug et qu'il apporte toutes les fonctions promises.



L'article ne manque pas de remercier la communauté Windows Insider et en profiter en toute logique pour faire un retour sur les nouveautés attendues sur cette version 11. Un design moderne, un mode sombre amélioré, des widgets ou encore un nouveau Microsoft Store sont les points les plus croustillants.