watchOS 8 et tvOS 15: la 8e bêta est disponible pour les développeurs

Il y a 28 min (Màj il y a 23 min)

Julien Russo

Réagir



Alors que la huitième bêta d'iOS 15 vient de voir le jour pour les développeurs, Apple en fait de même pour son Apple Watch et l'Apple TV. En effet, il est également possible de télécharger la huitième bêta de watchOS 8, à condition d'avoir un compte développeur.

Apple publie la huitième bêta de watchOS 8 et tvOS 15 pour les développeurs

La semaine dernière, les développeurs pouvaient mettre la main sur la septième bêta de watchOS 8, future mise à jour majeure à destination de la montre connectée. Pour rappel, cette dernière améliore notamment l'application Wallet, avec la possibilité de contenir des clés pour déverrouiller des portes d'hôtel, de voiture et de maison.



Nous aurons le droit à trois nouvelles applications dès cet automne qui ne sont autre que Musique, Plans et la Calculatrice. De plus, pendant le sommeil, l'Apple Watch mesure désormais la fréquence respiratoire.

Pour le moment, nous ne savons pas quelles nouveautés cette nouvelle bêta contient, mais on imagine une correction de bugs et des améliorations.

Comment installer la bêta 8 de watchOS 8 ?

Direction l'application "Watch" sur votre iPhone, puis dans Général vous trouverez "Mise à jour logicielle". Si vous êtes développeur inscrit, vous pourrez télécharger en OTA la mise à jour. N'oubliez pas, votre Apple Watch doit être confortablement installé sur son chargeur pour installer la mise à jour.

Comment installer la bêta 8 de tvOS 15 ?

Dans l'écran d'accueil de votre Apple TV, accédez à l'application "Réglages" puis "Système" et "Mises à jour de logiciels", il suffit d'appuyer après sur "Mettre à jour les logiciels".