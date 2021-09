Apple veut contrôler tous les aspects de l'Apple Car

Apple a pour ambition de sortir un jour un véhicule autonome équipé du logo de la marque. Un projet baptisé sobrement Apple Car dont nous ne savons que très peu de choses pour le moment si ce n'est que la Pomme veut tout contrôler de A à Z.

Un contrôle à 100%

L'Apple Car est un sujet qui déchaîne les passions et pourtant, nous n'avons pour le moment rien de concret. Chacun y va de sa petite analyse, de son point de vue mais en réalité, personne ne sait réellement ce qu'Apple mijote.



Du coup, pour patienter, on prend ce qui nous tombe sous la main et on fait avec. Les dernières rumeurs en date proviennent d'analystes de Morgan Stanley nommés Adam Jonas et Katy Huberty qui évoquent la stratégie globale d'Apple autour de l'automobile.

Selon eux, Apple souhaite bien sortir une voiture premium et surtout équipée de la technologie de conduite autonome. Ils confirment également ce que nous savons déjà, à savoir qu'Apple aime prendre son temps et sortir un produit avec une technologie mature.



Autrement dit, vu le chemin qu'il reste à parcourir pour obtenir un véhicule 100% autonome et homologué sur route ouverte, il va falloir patienter plusieurs longues années avant de peut-être pouvoir vivre ce moment qui serait historique (présentation de l'Apple Car).



Huberty raconte qu'Apple veut absolument s'occuper de tout ! Que ce soit la conception, la partie logicielle et même les composants utilisés, la Pomme sera intransigeante.



Une vision plutôt positive du projet du côté de ces deux analystes même s'il faut quand même rappeler que c'est un projet ultra-ambitieux et que même avec tout l'argent du monde, il peut ne jamais aboutir.



Nous connaissons le sérieux d'Apple et savons très bien que si l'Apple Car voit le jour elle sera à coup sûr exceptionnelle (et très chère), mais un projet reste un projet et même chez Apple il peut à tout moment être abandonné (une pensée pour le AirPower).



Quoi qu'il en soit, rien que d'imaginé une voiture autonome avec le logo d'Apple, un intérieur classe et connecté à l'écosystème de la marque, cela fait rêver.



