Un brevet d'App Store pour le futur casque VR d'Apple

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

L'année 2022 promet d'être riche pour les adorateurs des produits à la Pomme : en effet, durant cette période, on devrait découvrir de nouveaux joujoux dévoilés par Apple, dont un certain casque VR, grandement attendu.

Cette future arrivée marquera un nouveau pas dans la technologie pour la firme de Cupertino, mais en attendant, ces derniers veulent s'assurer que tout soit prêt pour la commercialisation du produit. Ainsi, un nouveau brevet vient d'être dévoilé, laissant prévoir une boutique d’apps en VR.

Apple enregistre un brevet autour d'un App Store VR

Si on ne sait pas encore exactement ce que nous réserve ce futur casque VR à la Pomme, on sait désormais qu'Apple s'est penchée sur l'intégration d'une boutique d'applications en réalité virtuelle. Car oui, l'Office américain des brevets et des marques de commerce a officiellement publié aujourd'hui une série de 62 brevets nouvellement accordés à Apple.



Parmi eux, on retrouve un document indiquant la présence d'un dispositif permettant de mesurer une ou plusieurs caractéristiques biométriques de l'utilisateur, notamment un ou plusieurs états physiologiques (par exemple, les signes vitaux, le rythme cardiaque), pendant que l'utilisateur regarde un contenu de réalité virtuelle.



Ces mêmes caractéristiques seront utilisées par Apple pour proposer du contenu en fonction du niveau de forme physique, notamment au travers d'un App Store VR, comme on peut le voir ci-dessous.