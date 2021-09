Le Mac App Store n'intéresse pas énormément les développeurs

Il y a 2 heures

William Teixeira

Réagir



Cela fait maintenant plus de 10 ans que le Mac App Store existe, Apple avait voulu le lancer pour proposer une expérience similaire à celle sur l'iPhone et l'iPad, mais visiblement le souhait d'Apple n'a pas fonctionné ! Le nombre d'applications disponibles est très bas et les utilisateurs ne sont pas "adeptes" du fonctionnement du Mac App Store.

11 ans après...

Le Mac App Store un échec ?

Sur Mac, vous avez la possibilité de télécharger une application macOS directement depuis l'App Store ou... de trouver l'équivalent sur internet !

Quand l'OS est ouvert et que les utilisateurs peuvent télécharger ailleurs ce qu'ils veulent, l'App Store semble perdre tout son sens, c'est en tout cas ce qu'on constate dans l'univers macOS.



La société d'analyse AppFigures s'est intéressée au succès du Mac App Store et le constat est bien là... Les développeurs n'y prêtent pas autant attention qu'on pourrait le croire.

Selon le rapport, le nombre de nouvelles applications tous les mois est dérisoire comparé à l'App Store d'iOS et d'iPadOS, pourtant le nombre de Mac en circulation dans le monde est tout de même gigantesque !

Voici les nouvelles entrées :

Janvier 2021 : environ 430 applications

Février : environ 400 applications

Mars : environ 430 applications

Voici le premier trimestre de 2021, puis la tendance s'est fortement dégradée avec un nombre de nouvelles applications en chute libre. Quand on regarde les derniers mois, en juin nous sommes à environ 290 applications, 280 en juillet et environ 220 en août !

AppFigures fait remarquer dans son rapport cette incroyable impopularité pour le Mac App Store :

En 2020, les développeurs ont publié, en moyenne, 392 nouvelles applications sur le Mac App Store chaque mois. Les chiffres réels se situent entre les années 300 et 400, de sorte que la moyenne est une estimation juste.

Pour le contexte, l'App Store a vu 40 000 nouvelles applications en moyenne chaque mois en 2020. C'est 100 fois plus.

Mais notre histoire continue parce que jusqu'à présent en 2021, le nombre moyen de nouvelles applications Mac est tombé à 343, la variance augmentant considérablement et le bas de gamme tombant dans les années 200.

Le rapport explique que ces chiffres catastrophiques pour le Mac App Store pourraient très vite évoluer. Grâce à l'arrivée du nouveau processeur M1, le potentiel d'applications qui vont être développées exprès pour cette puce devrait s'amplifier.

Une fois qu'un nombre suffisant d'ordinateurs équipés de M1 seront entre les mains des consommateurs, et compte tenu du nombre d'applications disponibles instantanément, les utilisateurs seront contraints d'utiliser le Mac App Store pour obtenir des applications.

Les statistiques du Mac App Store seront intéressantes à observer de près dans les prochains mois. Ce qui reste dommage, c’est que la majorité des développeurs évitent de passer par le Mac App Store à cause de la commission de 30% et 15%. En proposant leur application directement sur leur site web, c'est l'assurance d'avoir un contrôle total sur l'application et le mode de paiement à l'intérieur. Par contre, la visibilité est moins bonne...