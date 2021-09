Sticker Doodle : créez vos propres autocollants pour iMessage

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



Quand vous discutez via iMessage (ce qu'on fait tous en général quand on est dans l'écosystème Apple), il peut vous arriver d'envoyer des autocollants quand vous discutez avec vos proches. Jusqu'ici, il n'était pas possible de créer ses propres autocollants, le choix se faisait qu'en fonction des packs proposés par les applications. Cette époque est désormais du passé puisqu'avec Sticker Doodle vous allez pouvoir créer vos propres autocollants.

Une application révolutionnaire

Créer un autocollant à partir d'un dessin ou d'une photo qu'on a prise avec son iPhone ? C'est désormais possible avec l'application Sticker Doodle.

Décrite comme une application amusante où vous pouvez facilement exprimer votre créativité, Sticker Doodle propose de créer vos propres autocollants que vous pourrez après utiliser dans l'application iMessage.



Pour créer ses autocollants, il y a deux façons : soit avec votre doigt sur un iPhone et/ou un iPad ou tout simplement avec un Apple Pencil si vous avez un iPad compatible.

L'application prend en charge les outils de dessin de l'iPhone et de l'iPad avec les règles, les crayons, les stylos et tous les autres outils qu'on peut utiliser sur des applications spécialisées.

Si vous souhaitez utiliser des photos, c'est également possible. L'application vous propose de sélectionner une ou plusieurs photos provenant de l'application "Photos" de votre iPhone, une fois uploadé sur l'application, il suffit de sélectionner la partie que vous souhaitez avoir en autocollant.

La bonne nouvelle, c’est que les stickers que vous créez à la base pour iMessage sont aussi utilisables sur Slack et Discord :

Que vous envoyiez des chefs-d'œuvre dessinés au doigt à vos amis ou des blagues à vos enfants, Sticker Doodle débloque votre créativité et vous donne les moyens de la partager avec le monde entier ! La photo de votre enfant faisant une grimace peut devenir le nouvel autocollant que vous envoyez lorsque vous êtes heureux ! L'App Store regorge déjà de packs d'autocollants, mais aucun d'entre eux n'est aussi personnel que ceux que vous créez vous-même. Vous pouvez même exporter vos gribouillages pour les utiliser dans Slack et Discord !

L'application prend aussi en charge la synchronisation iCloud pour facilement partager vos créations personnalisées sur vos autres appareils Apple.

Autre point intéressant, quand un autocollant est fini d'être créé, vous pouvez lui apporter des modifications à tout moment depuis l'espace qui est dédié sur l'application Sticker Doodle. Dès qu'une modification est sauvegardée, elle est instantanément prise en compte sur tous vos appareils !

Est-ce payant ?

Le développeur s'engage à vous offrir la possibilité de créer 5 autocollants gratuits, au-delà il faudra passer à la caisse. Pour seulement 1,99€ (en achat unique), il sera possible de créer autant d'autocollants personnalisés que vous le désirez !

Ça reste très accessible au niveau tarifaire et c'est même un petit soutien pour le développeur qui nous propose là une merveilleuse idée !





Télécharger l'app gratuite Sticker Doodle - draw stickers