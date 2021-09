Twitter prépare le lancement du Super Follow avec 3 niveaux d'abonnements payants (MAJ)

Il y a 2 heures (Màj il y a 3 min)

Julien Russo

On vous en avait parlé précédemment, Twitter va prochainement mettre en place le "Super Follow", une fonctionnalité qui consistera à s'abonner à un compte et avoir du contenu exclusif en échange d'un... paiement. Alors que nous sommes plus très loin du lancement, la chercheuse Jane Manchun Wong dévoile quelques détails sur comment cela fonctionnera.

Mise à jour le 01/09/2021 à 20h27 : Twitter officialise le lancement du Super Follow. Le déploiement est lancé aux États-Unis et au Canada (pour le moment), exclusivité iOS.

Twitter va lancer les follows payants

Les utilisateurs de Twitter vont bientôt pouvoir motiver leurs followers à passer aux abonnements payants. En effet, une personne qui vous follow depuis plusieurs années, va bientôt pouvoir devenir un "Super Follow".

En tant que créateur de contenus, vous allez pouvoir apporter à cette personne des tweets, photos et vidéos exclusives que seuls les "Super Follow" verront, autrement dit, ce sera inaccessible à un follower basique qui ne souhaite pas payer d'abonnement.

Jane Manchun Wong a apporté quelques précisions sur le fonctionnement et les prix de cette future fonctionnalité très attendue qui ne devrait plus tarder...



Twitter va proposer 3 niveaux d'abonnements (un peu similaire à ce qu'on pourrait apercevoir sur Twitch) :

Le niveau 1 à 2,99$/mois

Le niveau 2 à 4,99$/mois

Le niveau 3 à 9,99$/mois

La chercheuse révèle qu'il sera impossible au lancement de modifier les prix, même si votre communauté est prête à payer plus cher un abonnement à votre compte Twitter.

Lorsque la fonctionnalité "Super Follow" sera disponible, les comptes Twitter pourront la configurer et écrire une courte phrase d'approche pour convaincre les utilisateurs de souscrire à l'abonnement mensuel.



Jane Manchun Wong explique que Twitter a prévu un processus d'activation de la fonctionnalité extrêmement complet, étape par étape, vous devrez répondre aux questions du réseau social pour que vos 3 niveaux d'abonnements soient les plus attractifs possibles.

Voici les conseils que vous donnera Twitter :

Niveau 1 à 2,99€/mois : Prévoir des contenus à audience plus grande et plus large, publication et interaction peu fréquente avec les abonnés

: Prévoir des contenus à audience plus grande et plus large, publication et interaction peu fréquente avec les abonnés Niveau 2 à 4,99$/mois : Élargissement de la base d'audience, maximisez vos revenus. Privilégiez les publications de contenus de façon modérée et choisissez une interaction plus fréquente que le niveau 1

: Élargissement de la base d'audience, maximisez vos revenus. Privilégiez les publications de contenus de façon modérée et choisissez une interaction plus fréquente que le niveau 1 Niveau 3 à 9,99$/mois : Privilégiez des contenus plus intimes, publiez plus régulièrement et interagissez un maximum avec vos abonnés.

Voici les règles d'or qui vous seront communiquées si vous voulez que vos "Super Follow" soient nombreux.

Quels contenus pour le Super Follow ?

Pour toutes les thématiques, vous pourrez mettre en avant différents contenus. Si vous possédez par exemple un compte spécialisé dans les paris sportifs, vous pouvez publier des paris exclusivement pour vos Super Follow. Les niveaux 3 auront un petit "bonus" avec des paris plus détaillés sur le nombre de buts ou les joueurs qui marqueront pendant le match.



Si vous êtes un média, vous pouvez par exemple révéler des informations exclusives qu'à vos Super Follow, leur dédier des articles spéciaux que seuls eux auront le lien.

Les possibilités sont nombreuses !

Qu'auront en plus les utilisateurs Twitter ?

Des contenus spéciaux qui leur sont dédiés, c'est déjà pas mal. Cependant, Twitter veut aller encore plus loin...

Les personnes qui sont des "Super Follow" pourront avoir un badge qui signifie qu'ils ne sont pas un follower comme les autres, le badge s'affichera lors des réponses à un tweet ou sur le profil de l'utilisateur.

Autre avantage, un utilisateur qui publiera un tweet pourra faire en sorte que seuls les "Super Follow" puissent répondre à son tweet, de la même sorte que seules les personnes mentionnées ou qui sont suivis par l'auteur du tweet peuvent répondre.

Vous l'aurez compris, Twitter souhaite à travers cette nouvelle fonctionnalité proposer un réseau social "Premium" et "Non Premium". La bonne nouvelle, c'est que les comptes Twitter vont pouvoir gagner de l'argent sans avoir besoin de rediriger vers un compte PayPal ou passer par des sites comme OnlyFans.

La mauvaise nouvelle, c'est que les contenus les plus intéressants risquent de ne plus être accessibles pour tout le monde.

Twitter is wrapping up with Super Follows and will be launching it soon™



This is what the setup flow looks like



Three options of Super Follows subscription price:



- $2.99/month

- $4.99/month

- $9.99/month



It seems you won’t be able to change the pricing after submitting pic.twitter.com/CJYaeGLuhY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 1, 2021

