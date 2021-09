Apple Car : une production avec Toyota à partir de 2024 ?

Corentin Ruffin

Aura-t-on un jour le mot de la fin autour de l'Apple Car ? Certainement le jour où elle sera officiellement présentée, me direz-vous, et vous avez bien raison. En attendant, les rumeurs autour de la voiture ne s'arrêtent plus, changeant au moins une fois par mois.

Cette fois, c'est au tour de DigiTimes de donner sa propre version : selon nos confrères, Apple serait en Asie en train de rendre visite à Toyota, pour une production en série pour 2024.

Une production avec Toyota pour l'Apple Car d'ici 2024 ?

Des représentants d'Apple auraient rencontré les groupes sud-coréens SK Group et LG Electronics le mois dernier pour discuter du développement de l'Apple Car. Mais, désormais, la Pomme serait actuellement en discussion avec Toyota, dans le but de trouver un partenaire manufacturier pour construire les véhicules.



L'Apple Car a commencé a faire parler de lui en 2014, sans savoir si nous parlions d'une véritable voiture ou d'un logiciel à destination des véhicules autonomes. Finalement, il semblerait que la Pomme ait opté pour la première option, et cherche désormais un partenaire pour la production.



Reuters a précédemment rapporté qu'Apple développe une nouvelle conception de batterie qui pourrait réduire "radicalement" le coût des batteries et augmenter l'autonomie du véhicule.



