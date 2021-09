iOS 15 demande le consentement pour personnaliser les pubs

Comme précédemment, les utilisateurs peuvent modifier leurs préférences à tout moment en allant dans Réglages -> Confidentialité -> Publicité Apple et en modifiant le bouton "Annonces personnalisées".

En plus de la boîte de dialogue de consentement de l'utilisateur, qui apparaît lors de l'ouverture de l'App Store sur iOS 15, Apple a également ajouté des liens d'information sur les "Recommandations personnalisées" dans la page de l'App Store de l'application "Réglages".

Il est possible que cette nouvelle invite dans iOS 15 ait été ajoutée en réponse aux batailles judiciaires imminentes.

Le fait qu'il était activé par défaut a également conduit à un examen antitrust, d'autant plus qu'Apple a limité la capacité des réseaux publicitaires tiers à cibler les utilisateurs individuels avec l'introduction de la transparence du suivi des applications . Pourtant, un système très similaire pour sa publicité personnelle partie n'a pas demandé une telle autorisation.

Le ciblage publicitaire d'Apple, ou « annonces personnalisées » comme Apple l'appelle, était auparavant activé par défaut sans aucun avertissement. Les utilisateurs ont dû en savoir plus sur la préférence par eux-mêmes et naviguer à quatre niveaux en profondeur dans les réglages pour la désactiver, allant quelque peu à l'encontre de l'image d'Apple qui mise énormément sur la vie privée.

Les utilisateurs d'iOS le savent bien, Apple utilise les annonces personnalisées pour afficher des contenus pertinents en fonction de votre profil, notamment en se basant sur votre historique d'achats App Store et plusieurs autres données démographiques. Les annonces se retrouvent par exemple dans les applications News, Bourse et App Store. Mais la firme vient de changer légèrement son dispositif.

