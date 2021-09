Selon un sondage, l'anglais s'apprend mieux en regardant une série en VOSTFR qu'à l'école

Il y a 2 heures

Julien Russo

3



C'est un débat sans fin, est-il mieux de regarder une série ou un film en VOSTFR pour avoir les voix originales et les sous-titres en français ou en VF pour éviter d'avoir à lire les sous-titres ? Ce débat divise depuis des années, mais visiblement on en ressort plus gagnant en regardant un programme en VOSTFR, puisqu’inconsciemment on apprend l'anglais.

Les Français estiment apprendre mieux l'anglais sur Netflix qu'à l'école

Dans le classement des études insolites, on en tient une bonne.

Selon YouGov qui a été sondés les Français à propos de l'apprentissage de l'anglais, il en est ressorti que 56% estiment mieux apprendre l'anglais sur un service de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+... Plutôt qu'à l'école !

En effet, en regardant un programme qu'ils apprécient en version originale avec les sous-titres, ils ont la traduction immédiate de la phrase qu'ils viennent d'entendre et d'après les retours de l'étude, ce procédé aiderait énormément de personnes à mieux comprendre l'anglais.



Si cette moyenne de 56% est impressionnante (sur 1010 personnes sondées) quand on s'intéresse à la tranche d'âge des 18-24 ans, on se rend compte qu'ils sont 77% à dire avancer plus vite en anglais en regardant des séries et films en VOSTFR qu'en étant assis à une table en écoutant un professeur.

Toujours pour la même tranche d'âge, l'activité sur les réseaux sociaux aiderait aussi à mieux comprendre l'anglais :

Même si les plateformes de streaming restent également pour eux le meilleur moyen d'apprentissage de l'anglais, 70% des 18/24 ans déclarent tout de même les réseaux sociaux comme l'un des trois meilleurs canaux par lesquels ils apprennent l'anglais

Les stories en anglais, les publications ou encore les échanges via commentaires avec d'autres utilisateurs participeraient beaucoup à la compréhension de l'anglais. Pour faire simple, les réseaux sociaux permettent une proximité quotidienne avec la langue anglaise !

Autres statistiques intéressantes révélées par l'étude, c'est le nombre d'adultes qui affirment que les cours d'anglais à l'école, au collègue et au lycée ne leur ont été d'aucune utilité une fois qu'ils ont commencé leur vie professionnelle.

Ils sont 40% à certifier que l'anglais scolaire n'a pas d'utilité dans leur quotidien, de quoi faire bondir Jean-Michel Blanquer !



Beaucoup des sondés ont également expliqué avoir obtenu les bases de l'anglais dans leurs activités habituelles, c'est-à-dire en jouant à des jeux vidéos, en surfant sur internet, en regardant la télévision, dans l'espace public... Comme l'anglais est partout, sans le vouloir on le comprend et progressivement on arrive à l'écrire et même à le parler.



Finalement... Pour beaucoup de Français, la langue anglaise est principalement apprise en dehors des bancs scolaires.

N'oublions pas tout de même que les cours d'anglais dans le milieu scolaire sont une fantastique opportunité de première approche avec la langue.



