L'Apple Watch 7 serait lancée en quantités limitées

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Alors que plusieurs sources suggèrent que l'Apple Watch Series 7 est confrontée à des problèmes de production, la société de Cupertino prévoit toujours d'annoncer la nouvelle montre connectée aux côtés de l'iPhone 13 dans quelques jours. Selon Bloomberg, Apple a maintenu son calendrier de présentation, mais l'Apple Watch 7 sera disponible en quantités très limitées au lancement.

Peu de stocks pour la nouvelle Apple Watch 2021

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman du média américain Bloomberg décrit trois scénarios possibles : l'annonce est retardée alors que les problèmes de production sont résolus, l'annonce est maintenue et l'appareil est disponible en quantités limitées, ou l'appareil est annoncé mais sa sortie repoussée jusqu'à une date ultérieure.

Pour l'Apple Watch Series 7, Gurman dit que l'appareil sera annoncé lors de l'événement habituel de septembre, mais qu'il y aura un stock très limité.

Ma collègue Debby Wu et moi avons signalé que le nouvel écran causait des problèmes de production. Lorsque cela arrive avec un nouveau produit, il y a généralement trois résultats : l'annonce est retardée jusqu'à ce que les problèmes soient résolus, le produit est lancé à temps en petites quantités ou l'appareil est annoncé à temps mais est mis en vente plus tard.



Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de l'événement habituel de septembre aux côtés de l'iPhone 13, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités. Cela ne devrait pas être trop nouveau pour ceux qui ont assisté au lancement original de l'Apple Watch en 2015.



L'Apple Watch 7 devrait présenter un nouveau design à bords plats reprenant les codes des derniers iPhone, iPad et même iMac, et être disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm. Bloomberg a déjà signalé que cela signifie que l'Apple Watch Series 7 sera livrée avec de nouveaux cadrans exclusifs. Il ne faut pas s'attendre à de nouveaux capteurs de santé cette année, Apple se concentrant plutôt sur le nouveau design et les écrans plus grands. D'ailleurs, Gurman réaffirme que l'Apple Watch Series 7 ne prendra pas en charge la surveillance de la pression artérielle. Ce composant ainsi que le capteur de glycémie arriverait avec l'Apple Watch 8.



