Taiwan Railway ajoute le support d'Apple Pay pour les e-billets

Il y a 6 heures

Alban Martin

Les chemins de fer de Taiwan annoncent la prise en charge d'Apple Pay pour les billets électroniques, ajoutant encore un peu plus de poids à la solution de paiement mobile sans contact de la firme de Cupertino.

Disponible dès le 7 septembre à Taïwan

L'administration des chemins de fer de Taïwan (Taiwan Railway) a officiellement annoncé le support d'Apple Pay lors de l'achat de billets de train avec l'application mobile de réservation électronique du service.



Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, l'opérateur ferroviaire du pays a déclaré qu'il rendait le nouveau "service de billetterie ‌Apple Pay‌" disponible à partir du 7 septembre afin d'améliorer le confort des passagers lors de la réservation de billets via l'application mobile officielle.

Après avoir passé la vérification initiale, la procédure de paiement s'effectuera via ‌Apple Pay‌, un gain de temps non négligeable pour les utilisateurs qui n'auront plus besoin de saisir les numéros de leur carte de crédit.



Parallèlement à la compatibilité ‌Apple Pay‌, le nouveau système d'abonnement de la TRA lance un programme de récompense où les passagers peuvent accumuler des points échangeables lors de l'utilisation du mécanisme d'achat de billets sur mobile.



Tous les 50 yuans dépensés sont convertis en 1 point, et tous les 2 points peuvent être échangés pour gagner jusqu'à 30 % de réduction sur le prix d'un billet. À l'origine, le programme n'était ouvert qu'aux guichets physiques où les points pouvaient être utilisés pour acheter des billets de train, mais l'application mobile prend désormais également en charge cette fonctionnalité.



Rappelons qu'en France, la RATP permet de recharger son pass sur iPhone depuis quelques mois.