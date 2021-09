Apple publie la bêta 9 de tvOS 15

Hier à 21:27

Medhi Naitmazi

Apple a lancé aujourd'hui la neuvième version bêta de tvOS 15 à destination des développeurs à des fins de test. Cette nouvelle mouture intervient une semaine après la bêta 8, mais iOS 15 et iPadOS 15 ne sont pas (encore) concernés.



Quelles nouveautés dans tvOS 15 ?

Les développeurs peuvent télécharger la nouvelle version bêta de tvOS 15 en téléchargeant un profil sur leur Apple TV‌ à l'aide de Xcode.



Apple a partagé peu de choses sur tvOS 15 lors de sa présentation en juin dernier, allant même jusqu'à ne pas mentionner ce numéro de version. Mais pourtant, on note quelques évolutions importantes comme SharePlay, une fonctionnalité FaceTime qui permet à plusieurs utilisateurs de regarder des séries ou des films ensemble. Sans oublier un nouveau moteur de recommandation "Pour tous" qui suggère des contenus que tout le monde pourrait apprécier.



Une section "Partagé avec vous" affiche également des films et des séries qui ont été partagés avec vous via l'application Messages afin que vous vous souveniez de les consulter. Lorsqu'elle est associée à des AirPods Pro ou des AirPods Max, l'Apple TV‌ prend en charge le Spatial Audio pour une expérience de son surround semblable à celle d'un cinéma, et il existe une nouvelle fonctionnalité pour connecter automatiquement vos AirPods.



Les commandes "Dis Siri" peuvent être utilisées pour lancer des séries Apple TV +, et deux haut-parleurs HomePod mini peuvent être couplés avec l'‌Apple TV‌ 4K pour un son stéréo. Si vous possédez des caméras HomeKit, vous pouvez également désormais afficher plusieurs caméras en même temps sur l'Apple TV grâce à tvOS 15‌.



Concernant la bêta 9, elle ne semble pas contenir de nouveautés particulières.