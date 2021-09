Bons plans iOS : Teslagrad, Nightgate, Text Editor

Hier à 22:10 (Màj hier à 22:10)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Teslagrad, Nightgate, Text Editor. L'occasion d'économiser 33,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Plantes & Éclairement (App, iPhone / iPad, v3.10.0, 371 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Vous aimez avoir des plantes mais vous n'arrivez pas à les garder bien longtemps ? Saviez-vous que le manque de lumière est la deuxième cause de disparition de celles-ci ?



Avec l'application Plantes & Éclairement, fini les erreurs ! Elle vous dira si le placement est bon ou non !



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Plantes & Éclairement





Text Editor (App, iPhone / iPad, v1.7, 3 Mo, iOS 13.0, Supagarn Pattananuchart) passe de 2,99 € à gratuit. Vous recherchez des applications d'édition puissantes pour rédiger votre histoire, vos fichiers et apporter des corrections à tout moment ? Installez Text Editor sur votre appareil iOS et éditez vos textes à tout moment, n'importe où et facilement. Nous vous avons apporté une application d'édition de texte fantastique et facile qui vous permettra d'écrire et d'enregistrer votre histoire, d'ébaucher des écrits, de rechercher des mots ou des lettres et de remplacer plusieurs mots à la fois. Vous n'avez pas besoin de plusieurs éditeurs de fichiers pour effectuer différents travaux ; cet éditeur de texte vous fournira tout.



Les + :



Très puissant et complet Télécharger l'app gratuite Text Editor





World of Dinosaurs (App, iPhone / iPad, v10.5.2, 959 Mo, iOS 13.0) passe de 5,49 € à gratuit. Vous êtes passionné par nos prédecesseurs les dinosaures ? Et si vous mettiez la main sur une encyclopédie ? World of Dinosaurs vous permet de retrouver des informations dingues sur ces créatures.



Malheureusement, les textes sont en anglais, il faudra donc avoir des notions...



Les + : Une bible ! Télécharger l'app gratuite World of Dinosaurs





Jeux gratuits iOS :

Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 160 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 4,49 € à gratuit. Durant l'année 2398, après une guerre mondiale, un réseau d'ordinateurs intelligents connus sous le nom Nightgate, est la dernière forme de vie restante sur Terre. Faites votre chemin à travers 50 puzzles artisanaux et spatiaux. Évitez les ennemis, esquivez les balles et manipulez le temps lorsque vous explorez ce qui se trouve au-delà des paysages numériques de Nightgate.



Un jeu sans équivalent sur l'App Store, à tester !



Les + : Relaxant

Addictif

Unique Télécharger le jeu gratuit Nightgate





AR Runner (Jeu, Forme et santé / Sports, iPhone / iPad, v4.0, 66 Mo, iOS 11.0, Semidome Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Parcourez des points de contrôle et établissez de nouveaux records ! Compétitionnez contre d’autres joueurs provenant du monde entier ! Jouez à l’intérieur ou à l’extérieur ! AR Runner est un jeu compétitif unique de réalité augmentée.



Les + : 4 modes de jeu

Faire du sport Télécharger le jeu gratuit AR Runner





Promotions iOS :

Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 483 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 2,99 €. Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche.



Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit.



Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille.



Les + : Très complet

Les nombreuses possibilités Télécharger Youtubers Life: Gaming Channel à 2,99 €





Swim Out (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4.2, 180 Mo, iOS 10.0, Lozange Lab) passe de 3,99 € à 1,99 €. Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle/stratégie au tour par tour à l’atmosphère relaxante et dépaysante.



Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue ! Télécharger Swim Out à 1,99 €





Tengami (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7.2, 243 Mo, iOS 13.0, Nyamyam) passe de 4,99 € à 0,99 €. Tengami est un jeu d'aventure comme on dit maintenant "atmosphérique", avec un style atypique qui en met en tout cas plein les yeux.



Embarquez dans de sublimes paysages japonais au travers de contes et légendes. Pliez et faites glisser les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets de cet univers envoûtant. Télécharger Tengami à 0,99 €