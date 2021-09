iPhone 13 : un sondage révèle un énorme succès au Royaume-Uni

Pour connaître une tendance avant le lancement d'un nouveau produit, il n’y a rien de mieux que les sondages et études pour connaître l'avis d'un large panel de consommateurs. Uswitch a été sondé les Britanniques pour savoir s'ils étaient motivés à l'idée d'acquérir l'un des quatre modèles d'iPhone 13.

Le Royaume-Uni est prêt pour les iPhone 13

Chaque année on répète la même chose : "Apple a intérêt de prévoir le stock nécessaire pour répondre à la demande des nouveaux iPhone", cette année encore Apple est sous pression pour remplir les stocks de ses Apple Store, mais aussi celui des revendeurs !

Selon un sondage de Uswitch qui a sondé 2000 adultes britanniques, les nouveaux iPhone 13 sont très attendus au Royaume-Uni. Les réponses obtenues par le sondage montrent qu'il y a déjà la présence d'une forte tendance en faveur d'Apple à l'approche de l'annonce et de la disponibilité des iPhone 13.



Le sondage a cherché à savoir quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités qui pourraient motiver les futurs clients à acheter l'un des iPhone 13.

35% des participants ont répondu vouloir une meilleure autonomie, que leur iPhone dure plus longtemps dans la journée sans avoir besoin d'être relié à une source d'énergie comme son chargeur ou une batterie externe.



34% souhaitent des prix inférieurs à ceux des iPhone 12, ce serait un critère très convaincant pour s'acheter l'un des derniers iPhone. Malheureusement pour eux, cette chance de constater une baisse des tarifs est peu certaine puisque la firme de Cupertino va faire face à une augmentation du coût de production à cause de la pénurie des puces.

Dans les réponses, on retrouve aussi des participants qui ont toujours conservé un lien affectif avec le... chargeur !

27% souhaitent espère qu'Apple abandonne sa conviction environnementale et renouvelle l'intégration d'un chargeur dans la boîte des iPhone 13, ce serait pour eux un argument fiable à l'idée d'acheter l'un des derniers modèles.

Dans les statistiques récoltées, on retrouve aussi 19% des répondants qui affirment acheter les iPhone 13 quoiqu'il se passe, car ils ont besoin d'une "remise à niveau" de leur smartphone pour l'année 2021-2022.

Ceux qui ne veulent vraiment pas l'iPhone 13

Le sondage de Uswitch s'est aussi intéressé à ceux qui écartent complètement l'idée d'acheter l'un des iPhone 13.

54% des participants ont déclaré qu'ils seront de toute façon trop chers, en général il s'agit des consommateurs qui préfèrent se rapprocher smartphones chinois proposant parfois des caractéristiques équivalentes et parfois meilleures. Ça peut aussi être les clients qui choisissent les iPhone XR ou SE afin de faire des économies !

41% ont répondu ne pas vouloir des iPhone 13, car les smartphones d'Apple étaient surévalués et ne valaient pas du tout les prix auxquels ils étaient commercialisés. Sur ce coup-là, on ne pourra pas vraiment dire le contraire surtout quand on connaît le prix de fabrication d'un smartphone haut de gamme... S'acheter un iPhone, c'est aussi assumer payer la marque !

Apple a les fans les plus fidèles de toutes les marques de smartphones, et il n'est pas surprenant que des millions d'utilisateurs d'iPhone fassent la queue pour obtenir le nouvel appareil dès son lancement.

La confiance des consommateurs est élevée et nous nous attendons à ce que le lancement de l'iPhone 13 soit plus grand que tout ce que nous avons vu d'Apple depuis plusieurs années.

Les futurs iPhone 13 devraient être annoncés dans les prochains jours, Apple nous donne rendez-vous le 14 septembre pour la diffusion en direct sur apple.com et sur la chaine YouTube du géant californien.



