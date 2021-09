WhatsApp dit ne pas pouvoir lire vos messages, mais c'est faux !

Hier à 17:36

Julien Russo

Cela fait maintenant plus de cinq ans que WhatsApp assure au monde entier que tous les messages que vous envoyez via l'application sont chiffrés de bout en bout, la messagerie instantanée de Facebook explique même que seuls vous et votre correspondant avez accès aux messages. Cependant, d'après un rapport, la réalité des choses serait bien différente !

Un faux chiffrement ?

Vous aviez confiance en WhatsApp ?

Un récent rapport de ProPublica va probablement vous mettre le doute sur la fiabilité du chiffrement de bout en bout promis par le groupe Facebook.

En effet, dans un très long rapport mis en ligne, l'organisme sans but lucratif basé à New York "ProPublica" affirme que le chiffrement de bout en bout des messages sur WhatsApp ne seraient pas aussi sûr qu'il est décrit. Pour prouver ses propos, le rapport dévoile que Facebook aurait recruté il y a plusieurs années une équipe constituée de 1000 employés situés à Dublin, Singapour, au Texas et à Austin.



Chaque employé de cette équipe aurait pour objectif de surveiller les contenus qui ont été signalés par la communauté WhatsApp. Détecter les bots, les spams, les arnaques et la mise en danger d'autrui serait la mission prioritaire des employés de ce service. Le but premier de leur travail serait d'apporter un environnement de confiance pour les centaines de millions d'utilisateurs WhatsApp au quotidien.



Cependant, pour que cette surveillance soit efficace, les salariés auraient accès à la totalité des messages signalés grâce à "un logiciel spécial développé par Facebook".

Le fonctionnement serait comme ceci :

Signalement d'un message de la part d'un utilisateur WhatsApp Analyse du message par une intelligence artificielle S'il y a un doute sur une sanction nécessaire, le message est immédiatement transféré vers un modérateur humain qui aura la totale visibilité sur le contenu du message. Autrement dit, il peut voir le message écrit, le GIF, la photo et même la vidéo !

La bonne nouvelle de ce rapport, c'est que les modérateurs ne peuvent pas s'incruster dans une conversation entre deux utilisateurs, le message qui est accessible doit obligatoirement avoir fait l'objet d'un signalement.

Carl Woog le directeur des communications de WhatsApp a en quelque sorte confirmé les propos du rapport de ProPublica, il explique que les équipes "d'entrepreneurs" à Austin et des autres localisations examinent les messages WhatsApp pour identifier et interdire les "pires" agresseurs qui utilisent l'application de messagerie instantanée.

Woog a tout de même tenu à rappeler que Facebook ne voit pas cela comme une modération de contenu.



Cette révélation est tout de même surprenante puisqu'on remarque une certaine volonté de masquer la vérité. Dans le discours officiel de WhatsApp, la messagerie instantanée assure : « Personne en dehors de cette discussion, pas même WhatsApp, ne peut les lire ou les écouter. Le chiffrement de bout en bout garantit que seul(e)s vous et la personne avec qui vous communiquez pouvez lire ou écouter ce qui est envoyé ; il n'y a donc pas d'intermédiaires ».



Dans une déclaration à 9to5mac, un porte-parole du groupe de Mark Zuckerberg a ouvertement reconnu l'existence de cette équipe dédiée à la surveillance des messages signalés sur WhatsApp. Il a été expliqué que quand un message est signalé, celui-ci se transforme sous une nouvelle forme de chiffrement puis est envoyé à Facebook qui pourra le décrypter.

