Prosser annonce un iPhone 14 sans encoche, sans bosse et en titane

Il y a 5 heures

Alban Martin

7



Vous pensiez qu'on ne parlerait que de l'iPhone 13 jusqu'à sa présentation la semaine prochaine lors du keynote du 14 septembre ? Et bien le leaker Jon Prosser a partagé un premier aperçu approfondi sur ce à quoi s'attendre l'an prochain avec l'iPhone 14. Et il y a des nouveautés très attendues.

Un premier rendu de l'iPhone 14

Les principales caractéristiques présentées dans les rendus de l'iPhone 14 par Jon Prosser incluent l'absence d'encoche, l'absence de bosse de caméra arrière, un tout nouveau design en titane et des boutons de volume ronds qui ressemblent à ceux de l'iPhone 4. Le ton est donné.



Voici quelques images publiées par le leaker :

L'évolution entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 est notable, bien qu'Apple semble reconduire le design général. Les changements sont subtils mais très importants avec notamment le rêve de Jony Ive : une dalle totale en façade grâce à l'inclusion des composants Face ID sous l'écran. Malheureusement, les concepteurs n'auraient pas encore réussi à obtenir une caméra selfie de bonne qualité dans les mêmes conditions, obligeant l'iPhone 14 à avoir un poinçon au milieu de la partie haute.



Ensuite, la bosse du module de caméra arrière, si souvent décriée par les utilisateurs qui aiment poser leur téléphone Apple à plat, disparaîtrait enfin en 2022. Sans épaissir l'iPhone 14 (ou l'iPhone 14 Pro), la firme aurait réussi à contenir les différents objectifs dans le châssis. Ce dernier justement, abandonnerait l'acier inoxydable sur la gamme Pro pour laisser place à du titane, chose récemment vue dans un brevet et annoncé par JP Morgan.



Pour le reste, on note des boutons de volume redessinés, un port Lightning toujours présent et de nouveaux coloris.

Voici le résumé des principales caractéristiques présentées dans les rendus de l'iPhone 14 :

Pas d'encoche, avec une caméra frontale perforée à la place;

Pas de bosse de caméra arrière, avec les objectifs affleurant le boîtier arrière;

Un tout nouveau design en titane;

Boutons de volume ronds qui ressemblent à ceux des anciens modèles iPhone 4 et iPhone 5;

Haut-parleur redessiné et grilles de microphone avec des découpes en maille allongée au lieu de trous individuels au bas de l'appareil;

Le connecteur Lightning reste sur au moins un modèle d'iPhone 14;

Qui est prêt à zapper l'iPhone 13 pour attendre l'iPhone 14 ?