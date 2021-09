Face ID sous l'écran, ce n'est pas pour tout de suite d'après un analyste

Julien Russo

Nous le savons tous, l'encoche que nous avons aujourd'hui sur nos iPhone ne va pas rester éternellement. Apple fait son maximum pour inclure les capteurs Face ID sous l'écran, mais cette solution serait extrêmement difficile et encore loin d'être concluante selon l'analyste Ross Young.

On pourrait avoir l'encoche encore quelques années

Hier en fin d'après-midi, le leaker Jon Prosser a dévoilé plusieurs informations inédites à propos des iPhone 14 qui seront commercialisés en septembre ou octobre 2022. Selon lui, Apple devrait procéder à la suppression totale de l’encoche au profit d'un écran perforé qui placerait les capteurs de reconnaissance faciale sous l'écran tactile et la caméra selfie dans l'emplacement perforé.

Cette déclaration a fait un gigantesque buzz en seulement quelques minutes et la fuite a été confirmée par l'analyste Ross Young qui voit exactement le même avenir que Jon Prosser pour la gamme iPhone 14.



D'après l'analyste, Apple supprimera tôt ou tard cette fameuse encoche qui divise les propriétaires d'iPhone, mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain... En effet, installer des capteurs dédiés à la reconnaissance faciale sous un écran n'est pas quelque chose d'impossible, mais cela prend du temps pour proposer la même efficacité et fiabilité que dans une encoche. En ce qui concerne la caméra avant, on peut complètement exclure l'hypothèse qu'elle soit placée sous l'écran.

Apple proposera obligatoirement une petite perforation en haut de l'iPhone pour y installer la caméra, la firme de Cupertino ne pourra pas trouver d'alternative, même avec la meilleure volonté du monde !



Ce que pense l'analyste, c'est que l'iPhone 14 signera un changement majeur au sujet de cette encoche, Apple devrait adopter deux positions : un maintien d'une encoche réduite sur l'iPhone 14 et une perforation en haut de l'écran pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Vous remarquerez qu'on ne parle pas d'un modèle "mini", car celui-ci ne devrait plus exister dès 2022.

Pour trouver la meilleure stratégie afin faire disparaître l'encoche, Apple construirait en ce moment une masse de prototypes d'iPhone afin de voir si on peut vraiment se passer de l'encoche pour les capteurs les plus importants.