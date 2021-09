Les lunettes connectées Facebook x Ray-Ban fuitent sur le net

Il y a 17 min (Màj il y a 16 min)

Corentin Ruffin

Ce n'est plus une surprise pour personne : la présentation des nouvelles lunettes connectées de Facebook est imminente. Et pour l'occasion, on a déjà quelques belles informations à l'avance, notamment qu'un partenariat avec Ray-Ban a eu lieu.



Pouvoir filmer tout ce que l'on fait, oui, mais avec de la classe ! Et une fuite vient d'avoir lieu sur Internet, permettant ainsi de savoir à quoi ressembleront ces fameuses lunettes.

Facebook et Ray-Ban : l'officialisation du partenariat très proche

Hier, la célèbre marque de lunettes Ray-Ban a publié un "mystérieux" teaser sur ses réseaux sociaux sur lequel on retrouve la date du jour, le 9 septembre, et une allusion sur le partenariat avec Facebook. Une question d'heures, donc, avant le lancement des lunettes connectées du réseau social.







Seulement, le leaker Evan Blass s'est invité à la fête et a publié des images du produit sur Internet, permettant de savoir que les 3 modèles qui seront vendus ne seront autres que les Wayfarer, les Round ainsi que les Meteor.



Plusieurs styles donc, avec deux caméras à l’avant, ce qui peut faire penser aux lunettes Spectacles de Snapchat. À noter également qu'une quatrième paire serait prévue, sans que l'on sache son nom, avec un coloris bleuté.



Plus que quelques heures à attendre...