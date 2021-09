Un opérateur dévoile un coloris rose pour l'iPhone 13, marron pour l'iPhone 13 Pro

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Si vous aussi vous brûlez d'impatience à l'idée de découvrir la gamme iPhone 13, une nouvelle révélation vient d'apparaître, cette fois grâce à une belle fuite (volontaire) chez un opérateur ukrainien. En effet, l'entreprise a inclus les iPhone 13 dans son catalogue avec un rideau rouge, mais avec des informations sur les... finitions qui seront proposées !

Le secret des couleurs était encore bien gardé chez Apple

Le 14 septembre dès 19h, Apple va présenter au monde entier le futur de l'iPhone. D'après les rumeurs, le géant californien va réitérer les quatre modèles avec une version mini, normale, Pro et Pro Max. Si nous connaissons déjà une tonne d'informations sur les caractéristiques qui arriveront dans cette nouvelle génération, nous n'avions pas encore les couleurs qu'auront les iPhone 13, mais aussi les versions Pro (puisque ce ne sont pas les mêmes finitions).



L'opérateur KTC vient de réaliser un joli coup de buzz, l'entreprise ukrainienne a mis à jour son site pour avertir de l'arrivée imminente de nouveaux iPhone. Ce qui est formidable, c'est que l'opérateur confirme plusieurs informations qui ont été révélées par les rumeurs, mais pas encore par Apple !



On apprend la validation des données suivantes :

Du nom " iPhone 13 "

" Des 4 modèles habituels (sans surprise)

(sans surprise) D'un stockage 64 Go , 128 Go et 512 Go (uniquement pour les Pro et Pro Max)

, et (uniquement pour les Pro et Pro Max) De la taille 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces (sans surprise)

Et des couleurs...

Si on en croit les révélations de l'opérateur (qui est censé être bien renseigné par Apple avant la livraison des stocks), la firme de Cupertino devrait proposer les couleurs suivantes :

iPhone 13 mini et iPhone 13 : bleu, noir, rose, mauve, blanc et rouge (PRODUCT)RED.

: bleu, noir, rose, mauve, blanc et rouge (PRODUCT)RED. iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : noir, bronze, or et argent

Comme avec les précédentes générations d'iPhone, Apple va proposer des couleurs "plus haut de gamme" pour les modèles Pro. Le géant californien a conscience qu'il est indispensable de créer une distinction visuelle afin de montrer que les iPhone 13 Pro ont une valeur ajoutée que n'ont pas le 13 mini et le 13 normal.



Comme vous pouvez le constater dans les couleurs des 13 Pro et Pro Max, la nouvelle génération marquera l'arrêt du Bleu pacifique (qui avait beaucoup plu aux clients), mais aussi le graphite qui sera remplacé par une couleur noire. Rappelons enfin que nous avions évoqué le coloris marron en premier en novembre 2020...

Pas de stockage de 1 To

Dans cette jolie fuite de l'opérateur KTC, on constate également l'absence de stockage de 1 To, Apple devrait renouveler les mêmes capacités de stockage que les iPhone 12 actuels, autrement dit le 64 Go, 128 Go et 512 Go. Malheureusement, le 1 To ce n'est pas pour tout de suite... Les rumeurs qui affirmaient que cela était absurde avait finalement raison ! Enfin... Attendons quand même la confirmation mardi soir.



Source