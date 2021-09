Apple licencie une ingénieure suite à ses propos sur le sexisme et le harcèlement

Alors que cette semaine, Apple a tenu à rassurer ces employés suite à des questions en interne sur le sexisme et le harcèlement, voilà que la firme de Cupertino vient de licencier une de ces ingénieures. La cause ? Elle a enfreint les règles de l'entreprise en matière de fuite d'informations privées sur ces deux mêmes sujets.

Ainsi, Ashley Gjøvik s'est vu montrer la porte suite à ses différents propos sur Twitter, ce qui n'a pas du tout plu à la Pomme.

Ashley Gjøvik se fait licencier suite à ses tweets

Le mois dernier, Ashley Gjøvik a expliqué dans une interview qu'elle soulevait depuis des années des problèmes de sexisme chez Apple, alors que l'entreprise ne lui a jamais proposé de solution idéale pour résoudre le problème.



Après avoir divulgué une partie des informations sur Twitter, cette "question sensible de propriété intellectuelle" a obligé Apple à convenir d'un rendez-vous privé avec son employée, qui a alors demandé que la discussion reste écrite, car elle souhaitait transmettre la correspondance au National Labor Relations Board.



La Pomme a estimé qu'il s'agissait là d'un refus de sa part de participer et que "étant donné la gravité de ces allégations", des mesures seraient prises. Quelques heures plus tard, Gjøvik a reçu un courriel lui apprenant son licenciement.



Un porte-parole d'Apple a déclaré à The Verge que la société "a toujours été profondément engagée dans la création et le maintien d'un lieu de travail positif et inclusif", mais que "chaque fois qu'une préoccupation est soulevée et, par respect pour la vie privée des personnes concernées, nous ne discutons pas des questions spécifiques aux employés".



À voir, ce que donnera cette histoire pour Apple, mais de la mauvaise publicité est à prévoir...

Any bets if I get a literal knock on my physical door from #Apple today? pic.twitter.com/oFqw4VFaGi — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) September 9, 2021

