Apple est poursuivi pour harcèlement sexuel sur un tournage d'un film pour Apple TV+

Alors que le service de streaming Apple TV+ brille par ses créations originales toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, Apple fait face aujourd'hui à un scandale qui a eu lieu sur le tournage du film Emancipation (un futur film avec Will Smith). Une femme qui travaille dans l'équipe de soutien Covid-19 a déposé une plainte contre Apple qu'elle accuse de ne rien avoir fait quand elle a dénoncé le harcèlement sexuel dont elle était victime.

Apple poursuivi en justice

Recrutée sur le tournage du film Emancipation pour réaliser les tests PCR en début de journée et faire respecter le protocole sanitaire, Alicia Kelly affirme avoir vécu l'enfer pendant plusieurs semaines en subissant un harcèlement sexuel permanent durant ses journées de travail.



Dans la plainte, la jeune femme explique que son patron (le responsable de l'équipe de soutien Covid-19) l'a harcelé quotidiennement et a été jusqu'à l'agressée sexuellement dans un hôtel. Kelly a rapidement fait remonter l'information à sa hiérarchie et a clairement dénoncé l'incident dont elle a été victime.



Aujourd'hui, Alicia Kelly souligne l'absence de réactivité de la part d'Apple et des deux studios de production qui accompagnent la création du film Emancipation (Lionsgate Entertainment et Jerry Bruckheimer Inc.). Une situation inacceptable, car comme tout employeur, ces trois entreprises ont l'obligation de sanctionner les comportements déplacés sur le lieu de travail.

Comme ses remontées n'ont pas été prises en compte, Alicia Kelly a décidé de poursuivre Apple, Lionsgate Entertainment et Jerry Bruckheimer Inc. en justice. Elle accuse les trois entreprises d'avoir volontairement ignoré les incidents répétés pour éviter de créer un "scandale" et que cela fuite dans la presse, ce qui n'aurait pas été bon pour l'image du film alors que celui-ci n'est pas encore disponible.



Pour le moment, Apple et Jerry Bruckheimer Inc. n'ont pas souhaité répondre aux questions de Bloomberg. Seul Lionsgate a accepté de s'exprimer, le studio de production a expliqué appliquer une tolérance zéro pour le harcèlement sexuel sur les tournages de ses films et séries.