L'Apple TV et le service Apple TV+ respectent votre vie privée selon un rapport

Nous vivons dans une époque formidable où la technologie nous connecte avec le monde et nous donne accès à des contenus riches et diversifiés. Si cette vision parait merveilleuse, elle a pour la plupart du temps un côté sombre. En réalité, les box que nous utilisons (Chromecast, Google TV, Amazon Fire TV...) et les services de streaming où nous passons des soirées entières trahissent le respect de notre vie privée.

Un rapport dévoile les bons et les mauvais élèves

Aux États-Unis comme dans le reste du monde, nous sommes des centaines de millions à utiliser des boîtiers connectés qui permettent d'accéder à un large choix d'applications sur nos téléviseurs.

Parmi les plus populaires, on retrouve l'Apple TV, la Chromecast, l'Amazon Fire TV ou encore la Nvidia Shield TV. Sur chacun de ces boîtiers, on retrouve un accès aux services de streaming comme Apple TV+, Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+.



En général, ceux qui se préoccupent du respect de leur vie privée se disent que celle-ci peut s'avérer être en danger uniquement lorsque vous naviguez sur internet ou quand vous utilisez des apps sur votre smartphone.

Mais... Saviez-vous que la récolte de vos données personnelles passe aussi par les boîtiers connectés et que les services de streaming n'hésitent pas à vous suivre pendant des heures pour savoir ce que vous faites sur internet ?



Cette prise de conscience nous est proposée par l'organisation à but non lucratif Common Sense Media, l'association vient de publier un rapport qui met en avant la confidentialité des applications et des boîtiers connectés.

L'enquête s'est intéressé aux boîtiers les plus populaires, mais aussi aux services de streaming qui dominent le marché.

Globalement, les résultats de l'enquête sont très positifs pour Apple, le géant californien recueille l'une des meilleures notes (79%) pour la confidentialité des utilisateurs de tvOS.

Selon Common Sense Media, la firme de Cupertino ne cherche pas à se "gaver" de vos informations personnelles afin de vous afficher après des publicités ciblées, Apple serait l'une des entreprises les plus honnêtes à ce sujet.



En ce qui concerne Apple TV+, le service de streaming récupère lui aussi la note de 79%, Common Sense Media affirme qu'il s'agit du seul service du secteur qui a intégré une vraie confidentialité qui protège ses utilisateurs.

Quand vous regardez un programme sur Apple TV+, Apple ne cherchera pas à suivre votre activité en ligne pour après vendre vos informations personnelles.



Pour conclure sur Apple, le rapport ajoute un regret quant au manque de transparence sur la confidentialité des données des étudiants. C'est en partie pour cela que les deux notes ne dépassent pas les 79% !

Comment ça se passe chez l'autre géant californien ?

Chez Google, le boîtier "Google TV" récupère une note globale de confidentialité de 81%, le rapport mentionne une politique plus transparente, mais rappelle aussi que Google utilise parfois des pratiques de collecte de données très agressives qu'on ne verrait jamais chez Apple avec Tim Cook aux commandes.

Netflix, Disney+ et Hulu sont les mauvais exemples

"Une catastrophe et un manque de respect total de votre vie privée", voilà comment on pourrait décrire les résultats du rapport pour les trois services de streaming qui ont pourtant une grande responsabilité puisqu'ils figurent comme des acteurs "dominant" sur le marché du streaming.



Netflix a obtenu le pire score du rapport (46%), l'entreprise se trouve à des années-lumière d'avoir une attitude bienveillante et respectueuse envers les données personnelles de ses abonnés.

Le rapport révèle que dès que vous terminez de regarder votre contenu sur Netflix, le service de streaming va minutieusement suivre ce que vous faites sur internet et sur les apps pendant les prochaines heures qui suivront.



Pour Hulu, on remonte un peu le niveau. Le service de streaming américain détenu par le groupe Disney affiche une note de 53%, Common Sense Media explique que Hulu suit le trafic internet de ses utilisateurs et vend leurs données personnelles.

En ce qui concerne Disney+, la note est de 68%, on constate une meilleure confidentialité peut-être parce qu'on retrouve une masse d'utilisateurs mineurs qui utilisent quotidiennement l'application. Aux États-Unis, collecter les données personnelles d'une personne de moins de 18 ans est extrêmement mal vu.



Service Note de confientialité Vente de données personnelles Marketing de tiers Annonces

ciblées Suivi

par des traqueurs tiers Suivi

de l'activité

des utilisateurs Création

d'un profil publicitaire Apple TV+ 79% Non Non Non Non Non Non YouTube TV 81% Non Non Oui Oui Oui Oui Disney+ 68% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Paramount+(non disponible en France) 65% Oui Oui Oui Oui Oui Oui HBO Max (non disponible en France) 63% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Peacock (non disponible en France) 59% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Amazon Prime Vidéo 57% Non N/A Oui Oui Oui Oui Discovery+ (non disponible en France) 54% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Hulu (non disponible en France) 53% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Netflix 46% Non Oui Oui Oui Oui Oui



