Night in the Woods : le jeu d'aventure disponible sur l'App Store

En 2017, le studio Finji lançait un nouveau jeu d'aventure du nom de Night in the Woods (v1.0.1, 1,9 Go, iOS 14.0), rapidement acclamé par la critique et par les joueurs. Quatre ans plus tard, l'excellent titre a le droit à une arrivée sur nos mobiles, pour notre plus grand plaisir.



On parle donc d'un titre qui se base sur l'exploration et un scénario solide autour d'un personnage, qui va devoir alors faire une enquête sur son village natal, qui a radicalement changé. Voici la bande-annonce :

Night in the Woods disponible sur iOS

Mae Borowski a quitté l’université et elle revient chez elle, dans l’ancienne ville minière de Possum Springs, pour reprendre sa vie d’errance et retrouver les amis qu’elle y a laissés. Mais les choses ont changé. La ville n’est plus la même et ses amis ont grandi et changé. Les feuilles mortes tombent et le vent se fait de plus en plus froid. D’étranges phénomènes se produisent à la tombée de la nuit.



Night in the Woods est initialement sorti sur PlayStation 4 et PC en 2017 et a depuis été disponible sur Xbox One et Nintendo Switch. Depuis quelques heures, ce dernier est également téléchargeable sur l'App Store, au prix de 5,99€.



On parle d'un jeu d’aventure basé sur l’exploration, avec des actions spéciales à effectuer, des casse-tête, et d'autres personnages à découvrir. Un jeu haut en couleur, avec plein d'animaux mignons à rencontrer, tout en ayant pour objectif de découvrir le sombre secret que la ville cache.



Une bien belle histoire qui ne vous laissera pas indifférent !

