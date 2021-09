Sélection des meilleurs bracelets Apple Watch pas chers

Medhi Naitmazi

Si les coques pour iPhone ou les chargeurs MagSafe ont le vent en poupe, que dire des bracelets pour Apple Watch ? La firme de Cupertino propose une myriade d'accessoires pour sa montre avec des prix parfois exagérés. La marge sur ces produits atteints même des sommets, comme par exemple les bracelets Hermès ou à maillons qui dépassent le prix de la montre. Mais si vous ne voulez pas mettre 100, 200 voire 500€ dans un bracelet pour Apple Watch 1, Apple Watch 2, Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5, Apple Watch 6 ou Apple Watch SE, alors il faut vous tourner vers des solutions alternatives.

6 bracelets Apple Watch à moins de 20€

Nous avons sélectionné pour vous 6 bracelets à moins de 20€ qui sont affichent un rapport qualité / prix imbattable tout en proposant un style à la Apple. Un bracelet façon Hermès, un bracelet acier, un bracelet tressé sans attache, un bracelet Solo Loop, un bracelet façon Nike ou encore un bracelet milanais, tout y est. Mieux, les accessoires suivants sont toujours disponibles rapidement et en plusieurs coloris, parfois même en promotion avec une réduction qui est toujours bonne à prendre. Attention à bien vérifier la taille de votre poignet ainsi que celui de votre Apple Watch avant de commander. Les bracelets s'adaptent soit pour les modèles 38-40mm, soit 42-44mm.

Le bracelet milanais

Modèle phare d'Apple et vendu 99€ (contre 149€ au départ), le milanais est idéal pour un modèle noir ou acier. Unisexe, il reste discret et élégant en toute circonstance. C'est évidemment le cas du produit de Younsea. Son prix ? 10€ seulement sur Amazon.

Le bracelet à maillons en acier

L'autre top des ventes d'Apple s'appelle le bracelet acier à maillons et est normalement vendu 449€. Oui, plus cher qu'une Apple Watch Sport premier prix. Il y a des "copies" à prix bien plus raisonnable comme celui de Fullmosa qui est proposé en plusieurs coloris et même avec une coque pour le boîtier de la montre. Un design fort, surtout masculin, qui plaira à tous les adeptes de montres complètement en métal. Son prix ? 19,90€ seulement sur Amazon.

Le bracelet "Hermès"

Le plus recherché, et le plus cher, est très certainement le bracelet Hermès. Alors que nous avions testé la première Apple Watch Hermès en 2015, se procurer un bracelet de la marque n'est pas donné à tout le monde. Comptez 369€ en simple et 519€ en double tour. Si vous aimez le cuir fauve de Barénia, alors foncez sur l'accessoire de Xcool qui est même disponible dans une tonne de couleurs, mais avec un cuir forcément moins travaillé. Son prix ? 15,90€ seulement sur Amazon.

Le bracelet boucle tressée unique

Le plus récent des bracelets d'Apple s'appelle la boucle tressée unique, un modèle vendu 99€ et qui a la particularité de n'avoir aucune attache. On l'enfile en "forçant" le passage sur sa main, grâce à la souplesse du tissu. Le résultat est très sympathique et il est de bon ton d'avoir plusieurs coloris pour assortir sa montre à son style jour. Le produit de Fengyiyuda est disponible en plusieurs coloris dont un très beau bleu. Son prix ? 13,99€ seulement sur Amazon.

Le bracelet "Nike"

Autre modèle très courtisé, le modèle "Nike+" qui permet de laisser respirer son poignet pendant le sport. Apple le vend 49€ en général (sauf modèle spécial), mais on le trouve quatre fois moins cher chez Ouwegaga par exemple. Son prix ? 12,99€ seulement sur Amazon.

Le bracelet "Solo Loop"

Enfin, le modèle de 2020, le Solo Loop en tissu est vendu 49€ chez Apple avec un large choix de coloris. Récemment, la firme a même ajouté des versions par pays. Mais si vous voulez faire des économies, sachez que des marques comme amBand en propose à moins de 10€ et ce, en une dizaine de couleurs. Son prix ? 7,99€ seulement sur Amazon.