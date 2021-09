Bons plans iOS : Railways!, DEEMO -Reborn-, Minibudget Pro

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Railways!, DEEMO -Reborn-, Minibudget Pro. L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

MovieSpirit (App, iPhone / iPad, v9.38, 202 Mo, iOS 11.0, Jacky Wu) passe de 3,99 € à gratuit. Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Minibudget Pro (App, iPhone, v1.3.2, 11 Mo, iOS 11.0, SuperDG Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Minibudget est synonyme de rapidité et d'efficacité, vous aidant à gérer vos finances sans vous gêner. Définissez simplement un budget et commencez à enregistrer vos transactions. Les transactions peuvent être ajoutées d'un simple glissement vers le bas sur la bande et vous pouvez les classer à l'aide d'icônes. L'application conserve une liste courante de toutes vos transactions et vous pouvez les afficher sous forme de graphique.



L'application comprend également une protection par mot de passe et la prise en charge de Touch ID.



Les + : Ne finissez plus dans le rouge en fin de mois Télécharger l'app gratuite Minibudget Pro





Start Here by Tinrocket (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 18 Mo, iOS 14.3) passe de 0,99 € à gratuit. Optimisez vos vidéos pour les publications sociales avec cette application géniale. Commencer ici vous permet d'aller droit au but en facilitant le déplacement du début de votre vidéo. Chargez simplement votre film, marquez l'action et partagez. Votre vidéo commencera au meilleur endroit lorsqu'elle apparaîtra sur Instagram ou Twitter, et la vidéo complète avec une boucle transparente lorsque la lecture se répète.



Les + :



L'ami parfait des accros aux réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Start Here by Tinrocket





Speed PRO+ (App, iPhone / iPad, v2.5, 16 Mo, iOS 11.0, Mother Tucker LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Speed Pro + est un GPS et un tracker d'activité doté de nombreuses fonctionnalités. L'application affiche en plein écran votre vitesse, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, la distance, le temps de parcours, l'altitude et le parcours. Speed Pro + vous permet d'activer la caméra en arrière-plan pour afficher un flux en direct de votre caméra sur le fond du compteur de vitesse.



Il existe même une option de mise en miroir pour le HUD sur le pare-brise. Vous pouvez également partager les cartes et les instantanés du compteur de vitesse avec vos amis et votre famille.



Les + : Pour avoir un suivi de votre vitesse Télécharger l'app gratuite Speed PRO+





Jeux gratuits iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v6.00, 52 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit. Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit. Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + :



La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.2.0, 2,6 Go, iOS 10.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





DEEMO -Reborn- (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,3 Go, iOS 13.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à gratuit. Une fille tombée du ciel qui a oublié son passé ; Deemo jouant du piano tout seul dans le monde de la cabane perchée dans l'arbre ; leur rencontre accidentelle.



La musique s'écoule au fur et à mesure que les doigts frappent les touches du piano.

C'est le début d'un voyage féérique...



La suite de DEEMO vous place autour d'un ancien château et d'un arbre mystérieux qui pousse quand le son de la mélodie flotte dans l'air. Vous devez contrôler la petite fille qui est tombée du ciel et l'aider à retrouver son chemin à travers les mystères et les énigmes du château. Pour y parvenir, vous devrez notamment retrouver les partitions de musique perdues, déverrouiller de nouveaux lieux et découvrir la vérité.



Oui, le jeu de rythme façon Guitar Hero est bien plus scénarisé que celui-ci et ajoute par rapport à son prédécesseur, une bonne dose de casse-tête. Cela vient enrichir un gameplay travaillé autour de 60 chansons classiques qui participent grandement à l'ambiance lyrique et même mélancolique du titre.



Télécharger le jeu gratuit DEEMO -Reborn-





Promotions iOS :

Cards! – MonkeyBox 2 (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 101 Mo, iOS 13.2, TheCodingMonkeys) passe de 3,99 € à 0,49 €. "Forêts luxuriantes, océans sauvages et grottes hurlantes.

Montgolfières, chats et déserts mortels.

Frayez-vous un chemin à travers un monde dangereux.

Votre destin réside dans un jeu de cartes."



Cards est une aventure avec des puzzles axés sur l'histoire qui utilise un jeu de cartes pour décrire son récit, et qui promet d'être simple à maîtriser grâce aux commandes mobiles intuitives, qui se composeront d'une série de balayages et de taps.

Télécharger Cards! – MonkeyBox 2 à 0,49 €





Pixboy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.0, 111 Mo, iOS 11.0, Maciej Dabrowski) passe de 3,49 € à 0,99 €. Pixboy est un scientifique fou qui a produit un élixir puissant. Malheureusement, une bande de vilains l'a volé. Aidez-le à battre tous les ennemis, à relever tous les défis, à obtenir l'élixir et à prouver qu'il est le meilleur.

Ressentez les vibrations rétro pendant des heures d'aventure!



Un véritable jeu de plateforme en 2D à l'ancienne ! Télécharger Pixboy à 0,99 €





Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à 0,99 €. Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers.



Les + : Si vous aimez vous cassez la tête Télécharger Railways! à 0,99 €