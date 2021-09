La lampe Symfonisk 2 de IKEA et Sonos se montre en image

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Les haut-parleurs / lampe de table Symfonisk de deuxième génération d'Ikea ont fui en ligne grâce à un magasin portugais trouvé par un utilisateur de Reddit. La lampe Symfonisk 2021 est conçue pour présenter un nouveau design qui rationalise la base de la lampe haut-parleur et ajoute la possibilité d'échanger différents styles d'abat-jour.

Ikea et Sonos préparent une nouvelle gamme Symfonisk compatibles Airplay 2

Selon le magasin qui a publié les documents, la Symfonisk 2 conserve les mêmes attributs techniques, à savoir qu’elle se connecte au réseau Wi-Fi, prend en charge AirPlay 2 d'Apple et dispose d'un son stéréo lors de l'acquisition de deux lampes. Un partenaire idéal pour les utilisateurs d’iPhone par exemple.

Les haut-parleurs Wi-Fi Symfonisk sont le résultat d'une collaboration entre Ikea et Sonos afin qu'ils puissent facilement s'intégrer à d'autres articles Sonos. Vous pouvez lire de la musique, des podcasts et de la radio sur Wi-Fi sans interruption des appels téléphoniques ou des notifications. La musique continue de jouer même lorsque votre téléphone ou votre tablette n'est pas là. Contrôlez chaque haut-parleur individuellement pour jouer de la musique dans une pièce et un livre audio dans une autre, ou regroupez les haut-parleurs et diffusez le même son dans toute votre maison.

Le document de support montre deux options d'abat-jour différentes : une option de verre cylindrique et une nouvelle option de tissu translucide. Les deux seront disponibles en noir et blanc et coûteront 20 € chacun, tandis que le composant principal du haut-parleur est répertorié comme coûtant 129 €. À titre de comparaison, la lampe de table Symfonisk d'origine est actuellement vendue 179€.

Cette nouveauté 2021 n'a pas encore été annoncée par Sonos ou Ikea, mais cela ne devrait pas tarder. Nous mettrons à jour l’article en conséquence.

Sonos augmente les prix de la majorité des produits

Alors que cette nouvelle lampe vient de fuir, Sonos a annoncé vendredi qu'elle augmentait le prix de la majorité des produits dans un contexte de crise de la chaîne d'approvisionnement, L'augmentation de prix variera de 10 $ de plus pour son Roam portable, à 100 $ de plus pour sa barre de son Arc, et entre en vigueur ce dimanche 12 septembre.