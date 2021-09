WhatsApp : une fonction de transcription des messages vocaux arrive

Cela fait maintenant plus de cinq ans que WhatsApp assure au monde entier que tous les messages que vous envoyez via l'application sont chiffrés de bout en bout, la messagerie instantanée de...

Pour Mark Zuckerberg et son équipe, Instagram et WhatsApp ont toujours représenté une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires du groupe. S'il y a eu toujours la volonté de récupérer des...

Les développeurs de l'application WhatsApp Messenger (v2.21.110, 164 Mo, iOS 10.0) semblent ne pas chômer : les nouveautés et mises à jour ne cessent plus, notamment sur iOS. Et c'est...