DEEMO II est en précommande sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Alban Martin

Après une annonce puis un teaser, voilà que Deemo II de Rayark se montre concrètement. Lej jeu de rythme scénarisé du studio coréen se détaille en effet sous la forme des précommandes. Le successeur de Deemo n'arrivera cependant qu'en 2022.



DEEMO II sortira en janvier 2022

Récemment, Deemo II a été confirmé pour Android et iOS avec plusieurs vidéos de gameplay présentant l'interface et l'exploration. Deemo II ressemblait à un grand pas en avant par rapport au magnifique titre original tout en proposant une ambiance toujours aussi fascinante. Au cours du week-end, Rayark a lancé les précommandes et les pré-inscriptions pour Deemo II. Une nouvelle chanson a également été révélée, histoire de mettre l'eau à la bouche des fans de jeux de rythme. La chanson s'intitule Endless Dreams, et voici la vidéo de Deemo II ci-dessous :

DEEMO II de Rayark : une fille et Deemo voyagent sous la pluie pour sauver des vies.



"Quand la musique joue, le soleil doit rester."



Une fille avec des fleurs qui poussent sur sa tête et un être blanc incroyable avec une forme humaine - Deemo. Alors qu'une mélodie sort du centre de la gare, la pluie s'arrête progressivement et le ciel s'éclaircit à nouveau.



Sous la pluie battante sans fin, les deux partent à la recherche du royaume fantastique pour un espoir qui sauvera le monde.

Si vous souhaitez découvrir Deemo II, vous pouvez le pré-commander sur l'App Store pour iOS et vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android. La fiche de l'App Store affiche une date de sortie au 14 janvier 2022.



Si vous n'avez pas beaucoup suivi Deemo sur mobile, le remake, Deemo Reborn est sorti sur mobile fin 2020, quelques mois après sa sortie sur PC et consoles.

