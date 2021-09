Instagram n'arrivera peut-être jamais sur iPad

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir



Le groupe Facebook ne semble pas très chaud à l'idée de s'occuper des versions iPad. Si la principale, Facebook, est bien évidemment présente, les deux autres que sont Instagram et WhatsApp ne semblent pas pressées de débarquer. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'un des patrons même si l'idée pourrait lui plaire.

Il va falloir se contenter de la version iPhone

Lorsque l'on s'occupe d'une application, il y a plusieurs critères à prendre en compte afin de maximiser ses chances d'attirer le plus de clients possibles. L'une des solutions les plus simples, c'est de proposer son app sur des objets que des millions de personnes utilisent au quotidien.

C'est le cas pour l'iPhone mais également pour l'iPad. La tablette d'Apple est sans aucun doute la plus populaire de sa catégorie et c'est pour cela qu'elle est "la seule" à proposer un écosystème presque complet avec des applications adaptées à son format.



Le patron d'Instagram en est bien conscient mais cela ne semble pas dans ses projets du moment. C'est via une story Instagram justement que Adam Mosseri s'est exprimé au sujet d'une application sur iPad.



Comme il l'a expliqué, il pense que ce serait bien de proposer dans le futur une version adaptée à l'iPad mais la réalité l'en empêche. En cause, beaucoup d'autres projets jugés plus importants à gérer et étant donné que le nombres de personnes travaillant pour Instagram n'est pas illimité, cela semble irréalisable.



Vous l'aurez compris, il ne faut jamais dire jamais mais ses propos nous donnent clairement l'indication qu'il ne faut pas s'attendre à une adaptation d'Instagram sur iPad dans les mois voire années à venir.