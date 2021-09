Apple Fitness+ débarque en France d'ici fin 2021

Apple va lancer son service sportif Fitness + dans notre pays cet automne. Toutes les vidéos seront sous-titrées en français et les clients pourront donc se servir de tous les contenus durant leurs sessions de sport. Voyons rapidement ce qu'est Fitness +.

Fitness + bientôt disponible en France !

Le Keynote tant attendu de l'iPhone 13 vient de prendre fin et c'est le moment de faire le bilan. Ici nous allons parler de l'arrivée de Fitness + en France d'ici la fin d'année 2021.

Le service d'Apple vendu sous la forme d'un abonnement à 9.99 $ aux USA et qui permet d'avoir accès à des centaines de vidéos sportives de professionnels que vous pouvez visionner durant votre session de sport.

Parmi ces vidéos, on retrouve tous les exercices présents dans une salle de sport dont le dernier annoncé par Apple, le pilate, une sorte de position jambes en l'air pour travailler les abdos. D'autres sports sont également proposés. Toutes les vidéos seront sous-titrées en français.



Bien évidemment, si vous êtes équipé d'une Apple Watch, le combo sera parfait car toutes vos données sportives et santé seront synchronisées sur votre iPhone, iPad ou Apple TV qui vous sert de support pour regarder les vidéos.

Lorsque vous disposerez d'iOS 15 et donc de SharePlay, il sera possible de partager en temps réel votre session de sport avec un ou plusieurs de vos amis (32 maximum). Ainsi, vous pourrez donc vous lancer des défis et voir sur l'écran qui réalise les objectifs en premier.

Nous en reparlerons plus en détails lorsque le service sera disponible en France mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes fan d'Apple et que vous êtes sportif, ce service pourrait fortement vous plaire.

N'oublions pas tout de même que cela sera payant et même si nous n'avons pas encore le prix officiel pour la France, il devrait être de 9.99 € par mois.

