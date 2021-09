Apple TV+ : victoire au Creative Arts Emmy Awards, 7 prix remportés

Les productions originales Apple TV+ continuent à se faire remarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix aux États-Unis. Il y a quelques jours, les originaux Boys State, For All Mankind, Calls, Carpool Karaoke : The Series et Ted Lasso ont remporté de nouveaux prix pour le plus grand bonheur d'Apple !

Nouvelles récompenses

Avec une série, un film ou un documentaire, il y a deux victoires : la première celle de conquérir le cœur des téléspectateurs et la seconde d'être récompensé dans les cérémonies.

Depuis le lancement d'Apple TV+, de nombreuses créations originales ont rencontré ce double triomphe à plusieurs reprises et ce n'est pas près d'être fini !



Dimanche dernier a eu lieu la 73e présentation annuelle des Creative Arts Emmy Awards, une cérémonie qui récompense essentiellement les directeurs artistiques, les costumiers, les photographes, les directeurs de casting ou encore les ingénieurs du son.

Lors de l'événement, 5 productions originales Apple ont été récompensées, il s'agit de Carpool Karaoke : The Series, Ted Lasso, Calls, For All Mankind et Boys State.

Carpool Karaoke: The Series : a remporté une victoire dans la catégorie des séries comiques courtes, dramatiques ou variétés exceptionnelles, c'est la quatrième année consécutive que l'émission d'Apple TV+ se fait remarquer dans cette cérémonie. Le concept de rassembler des stars dans une voiture et de filmer leurs anecdotes, les voir chanter ou de discuter de leur expérience semble énormément plaire.

Pour rappel, il s'agit à la base d'un programme qui était intégré dans le The Late Show with James Corden, la direction d'Apple était tellement passionnée par ce court programme qu'elle a décidé de racheter les droits de diffusion.

Carpool Karaoke a dans un premier temps été disponible sur Apple Music avant d'être officiellement transféré vers Apple TV+ il y a quelques semaines.



Ted Lasso : véritable usine à remporter des récompenses, la série Apple TV+ Ted Lasso a une nouvelle fois fait parler d'elle. Le programme a remporté le prix Outstanding Casting For A Comedy Series, le montage d'images à caméra unique et le mixage sonore exceptionnel ont été applaudis.



Boys State : le film documentaire Boys Stade a été racheté par Apple et A24 pour la somme de 10 millions de dollars en 2020. Pendant 1h49, vous suivez l'expérience de 1100 adolescents originaire du Texas qui ont décidé de construire un gouvernement à partir de zéro. En plus de sa récompense à Sundance par le grand prix du jury, Boys State a été récompensé dimanche du prix de "documentaire ou non romanesque exceptionnel".



Pour conclure, For All Mankind et Calls ont reçu des Emmys pour l'innovation exceptionnelle en programmation interactive et en motion design exceptionnel, deux prix qui sont très convoités.