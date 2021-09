Apple Watch Series 7 : nouveautés, prix et date de sortie

Guillaume Gabriel

Nous l'attendions avec impatience, et bien la voici ! Apple vient de présenter la septième génération de sa populaire montre connectée. Au programme de l'Apple Watch 7, de beaux changements et une déception, puisque le tout nouveau design attendu n'était pas de la partie.



Découvrez toutes les annonces autour de l'Apple Watch Series 7, qui partage la vedette avec les iPhone 13.

Voici l'Apple Watch Series 7

Alors que nous attendions un nouveau design, voilà qu'Apple prend tout le monde à contre-pied en optant pour un design similaire aux précédents modèles...



Cependant, la Pomme a ajouté quelques nouveautés qui permettent à cette nouvelle version d'être prometteuse.

Le design

Les rumeurs avaient parié sur une Apple Watch 7 avec un look qui devait se rapprocher du reste de la gamme Apple et ses bords plats... Hélas, il n'en est rien, puisque la montre propose seulement des bordures réduites, soit 40 % plus fines que sur la Series 6.



Quid de la résistance ? Cette dernière est annoncée comme étant plus résistante grâce à un nouveau verre plus solide, tout en restant étanche et résistante face à la poussière.



Pour le look, Apple proposera sa montre en aluminium, en acier et en titane, en 7 couleurs différentes. Les versions Nike+ et Hermès seront également de la partie.

L'autonomie

Pour ce qui est de l'autonomie, malheureusement pas de changement notable, puisque cette dernière est toujours d'une journée. En revanche, la charge est plus rapide de 33%, passant de 0 à 80 % en seulement 45 minutes tandis que 8 minutes de charge suffiront pour un suivi de sommeil complet.

Un écran plus grand

L'écran, lui, affiche une luminosité haussée de 70 % en extérieur, et gagne également en taille. Pour célébrer cela, Apple a retravaillé toutes les applications avec des boutons agrandis et un vrai clavier à l'écran ! Pour le coup, ceux qui opteront pour cette Series 7 auront également le droit à des cadrans exclusifs.

Le prix des nouvelles Apple Watch 7

L'Apple Watch Series 7 sera disponible cet automne à partir de 399 dollars. En France, comptez 429€.