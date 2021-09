Manifestations devant les Apple Store contre l'analyse des photos iCloud

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour la communauté Apple, c'est le jour de l'annonce des iPhone 13, des AirPods 3 et de l'Apple Watch Series 7. Une journée symbolique qu'ont décidé de marquer à coup de manifestations des membres du collectif Fight for the Future.

Des manifestations devant les Apple Store US

En ce 14 septembre, le monde entier attend les annonces d'Apple qui va présenter le futur de l'iPhone avec quatre nouveaux modèles. Souhaitant exploiter l'exposition médiatique d'une telle journée, plusieurs membres de Fight for the Future ont décidé de manifester devant plusieurs Apple Store aux États-Unis.



Le message qu'ils souhaitent faire passer ?

Ils demandent à Apple d'abandonner son projet d'analyser les photos et messages iCloud pour trouver des contenus pédopornographiques, une stratégie qu'a annoncée Apple il y a quelques mois pour trouver les trafics d'enfants.



Les manifestants accusent Apple de vouloir installer un logiciel malveillant qui aura pour objectif d'analyser les photos et les messages sans le consentement de l'utilisateur. Selon eux, en voulant proposer cette bonne initiative pour protéger les enfants, Apple s'apprête à violer l'intimité de tous ses clients qui utilisent iCloud. Une situation qui ne peut pas avoir lieu, surtout pour une entreprise qui met en avant la protection de la vie privée dans ses campagnes marketing.

Les protestations ont commencé tôt ce matin devant les Apple Store de Boston, Washington, New York, San Francisco, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Portland, Houston et Aventura.

À chaque fois la méthode est la même, une dizaine de militants très engagés se sont installés devant les boutiques du géant californien avec des banderoles "Aucun logiciel espion, sur nos téléphones, jamais".



C'est visiblement une étape de plus dans la polémique qui touche Apple depuis le début de l'été, la firme de Cupertino souhaitait lancer une analyse des photos et messages iCloud pour lutter contre la pédopornographie. Cette nouveauté était prévue pour débarquer dans les prochains jours avec le lancement de la mise à jour iOS 15 et macOS Monterey, finalement Apple a décidé de repousser la détection CSAM suite à la vague de mécontentements de nombreux clients et même de gouvernements !