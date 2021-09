Resolution de 3000ppi et écran micro-OLED pour le casque Apple ?

Selon le site coréen The Elec, le casque de réalité virtuelle (VR) d'Apple pourrait être doté d'un écran micro-OLED haute résolution pouvant atteindre 3 000 pixels par pouce.

Apple aurait demandé un échantillon d'un composant d'affichage appelé masque en métal fin - FMM - à la société sud-coréenne APS Holdings. La firme a spécifiquement demandé des échantillons d'un composant qui peut fournir des écrans haute résolution de 3 000 ppp pour une utilisation dans les casques de réalité virtuelle (VR).

L’avenir est dans le micro-OLED

L'entreprise californienne devrait tester l'échantillon pour voir s'il convient à la production de masse d'un dispositif VR. Un FMM est un panneau de matériaux métalliques utilisé pour déposer les matières organiques rouges, vertes et bleues et former des pixels dans la production de panneaux OLED.

APS Holdings a développé un FMM avec une technique de modélisation laser plus avancée qui peut fournir des micro-écrans OLED affichant une plus haute résolution. Les FMM actuels utilisés dans la production d'écrans OLED pour smartphones offrent jusqu'à 600 ppp avec une technique de gravure humide, mais le FMM à motifs laser d'APS Holdings a des trous beaucoup plus petits pour atteindre les 3 000 ppp.



Le panneau d'APS Holdings est également un panneau RVB, plutôt que le panneau blanc couramment utilisé dans les écrans OLED, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'un filtre couleur. Un écran micro OLED offre également des avantages supplémentaires, tels que des tailles de pixels dans la gamme de quatre à 20 micromètres, par rapport à 40 à 300 micromètres avec des panneaux OLED standard. De plus, le micro OLED a un temps de réponse beaucoup plus rapide, ce qui devrait également le rendre plus adapté aux applications de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR).

Il a été signalé à plusieurs reprises qu'Apple tentait de développer des micro-écrans OLED avancés pour ses appareils VR et AR, mais c'est la première indication de la résolution que l'entreprise semble viser avec ces produits. L'analyste fiable d'Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que les micro-écrans OLED permettront une "expérience de réalité augmentée transparente", ainsi que des expériences VR.



