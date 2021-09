Ted Lasso sur Apple TV+ : Jason Sudeiki est passé de 300 000$ à 1 million par épisode

La série originale Ted Lasso est le programme qui rencontre le plus de succès sur Apple TV+, c'est aussi la série qui a été la plus récompensée dans les cérémonies de remises de prix. Si c'est une bonne nouvelle pour Warner Bros Télévision et Apple, l'entreprise de production et de distribution de programmes télévisés a dû faire face à une demande générale pour augmenter les salaires des acteurs, mais aussi des autres membres de l'équipe.

Les négociations ont duré plusieurs semaines

Imaginez-vous être l'acteur principal d'une série à succès qui génère des tonnes de souscriptions au service de streaming où elle est disponible, imaginez-vous que la série enchaine les nominations et les récompenses, n'allez-vous pas en profiter pour demander une augmentation de salaire ?

C'est exactement ce qu'a fait Jason Sudeiki, l'acteur principal qui joue Ted Lasso, se sachant en position en force grâce à son personnage incontournable qui a besoin d'être présent pour le renouvellement d'une nouvelle saison, l'acteur a décidé de demander à Warner Bros Télévision un nouveau contrat.



Sudeiki a justifié cette demande d'augmentation suite à la valeur ajoutée qu'apporte Ted Lasso à Apple TV+, la série permet d'apporter une croissance au service de streaming et apporte une bonne image à Apple dans le monde entier.

Souhaitant absolument renouveler pour de nouvelles saisons la série Ted Lasso, Warner Bros a accepté "d'upgrader" le salaire de Jason Sudeiki, selon les informations recueillies par The Hollywood Reporter, l'acteur a réussi à renégocier son contrat de 300 000$ par épisode... à 1 million de dollars !

À la suite de cette nouvelle, les autres acteurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs ont tous demandé une augmentation de salaire, ils se sont rapprochés de Warner Bros Télévision pour demander de renégocier leur contrat de travail.

La plupart ont exigé une augmentation en échange d'une signature pour le tournage de nouveaux épisodes, après tout... Ted Lasso rapporte beaucoup d'argent, pourquoi ne pourraient-ils pas en profiter eux aussi ?



Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt et Brett Goldstein qui figurent parmi les acteurs les plus présents dans les épisodes vont recevoir environ 125 000 à 150 000$ par épisode.

Brendan Hunt et Brett Goldstein ont réussi à négocier quant à eux une rémunération supplémentaire pour leurs participations à l'écriture du programme Ted Lasso, ils sont aussi producteurs exécutifs dans la série.

Apple va bien évidemment soutenir Warner Bros pour couvrir les frais

Sur le programme Ted Lasso, Warner Bros et Apple se partagent les coûts que génèrent les épisodes, si Warner Bros Télévision a donné son feu vert pour les augmentations de salaire, c'est aussi parce que Apple était d'accord.

Vu le succès de Ted Lasso, il était hors de question pour la firme de Cupertino d'abandonner la production originale, l'entreprise est consciente qu'il y a peut-être encore de nombreux prix à remporter dans les cérémonies les plus prestigieuses des États-Unis !