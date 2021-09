Twitter ajoute une animation quand vous likez un tweet avec #AppleEvent

Décidément il y a de l’actualité chez Twitter en ce moment. Après la certification de comptes et la campagne pour le suivi publicitaire, le réseau social travaille sur une...

Oh ! Regardez ce qui se passe quand vous likez ce tweet 😍 #AppleEvent

En effet, que vous soyez sur la version web ou l'application iOS de Twitter, une animation est mise en avant. Pour la voir, il vous suffit d'appuyer sur le cœur en dessous d'un tweet #AppleEvent, vous verrez apparaitre une pomme entourée d'un néon blanc puis disparaitre pour laisser place au fameux cœur qui représente le like sur Twitter. Cette modification du réseau social se réalise à quelques heures de l'Apple Event qui commencera dès 19h (heure française) .

C'est l'événement de la rentrée, le moment le plus attendu pour les millions de clients Apple à travers le monde. L'Apple Event du 14 septembre va annoncer les nouveaux iPhone 13, l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Pour cette occasion, Twitter vient de proposer une petite animation quand vous likez un tweet qui utilise le hashtag #AppleEvent !

