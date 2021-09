iPhone 13 : voici les prix de réparation hors garantie (jusqu'à 641€)

Les iPhone 12 Pro Max et Mini sont officiellement disponibles en précommande depuis 14h. Si cette journée a été l'occasion de mettre à jour son catalogue d'accessoires sur l'Apple Store en...

Apple fait son maximum pour satisfaire ses clients fidèles et cela se voit. Comme on peut le constater sur la page support, la franchise en cas de réparation si vous êtes couverts par AppleCare+...

Déjà existant sur les smartphones sous Android depuis plus d'un an, Apple va enfin proposer avec les iPhone 13 un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Un...