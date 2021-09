Apple ne vend plus les iPhone 12 Po, iPhone XR et iPhone SE 256 Go

Alban Martin

Suite aux mises à jour de ses gammes de produits cette semaine, Apple a discrètement supprimé quelques modèles de son site comme l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone XR, et plus surprenant, l'option de stockage 256 Go de l'iPhone SE.

La nouvelle gamme 2021 des iPhone

Depuis mardi soir, il n'est plus possible de commander un iPhone XR, le premier modèle LCD à encoche, ni les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Ces derniers sont remplacés par les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. En revanche, l'iPhone 12 reste à la vente et voit son prix baisser de 120€ par rapport à l'iPhone 13. De son côté, l'iPhone SE‌ était disponible dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go, mais depuis l'événement "California streaming", seules les deux premières capacités de stockage sont répertoriées sur la boutique en ligne d'Apple. Le prix des ‌iPhone SE‌ de 64 Go et 128 Go reste le même.



Selon l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, Apple prévoit une mise à jour de l'iPhone SE‌ pour le premier semestre 2022. Un iPhone SE 3 qui pourrait mettre à jour sa puce pour une A14 ou une A15.



Si vous voulez acheter un iPhone 12 Pro par exemple, il faudra passer par des revendeurs tiers qui font régulièrement des promotions comme Boulanger qui le vend à -10%.

Voici la gamme complète d’Apple pour 2021/2022 :

iPhone SE à 489€

iPhone 11 à 589€

iPhone 12 mini à 689€

iPhone 12 à 809€

iPhone 13 mini à 809€

iPhone 13 à 909€

iPhone 13 Pro à 1 159€

iPhone 13 Pro Max à 1 259€

Lors de son keynote, Apple a annoncé que l'iPhone 13 et le ‌iPhone 13‌ mini démarrent désormais avec 128 Go de stockage, soit le double des 64 Go de base proposés sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Et sur les 13 Pro et 13 Pro Max, Apple "offre" même une variante 1 To qui culmine à 1839€...



Les prix des iPhone 13 démarrent à 809€ pour l'iPhone 13‌ mini, 909€ pour l'iPhone 13‌, 1159€ pour l'‌iPhone 13 Pro‌ et 1259€ pour l'‌iPhone 13 Pro‌ Max. Les précommandes seront ouvertes demain à 14 heures pour une livraison à partir du vendredi 24 septembre.