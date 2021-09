Le FMV "I Saw Black Clouds" est en précommande sur App Store

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Le studio Wales Interactive s'est spécialisé dans les jeux FMV de qualité depuis des années, que ce soit sur PC, consoles et mobiles. Plus tard ce mois-ci, le thriller "I Saw Black Clouds" arrivera sur iOS, pour le plus grand bonheur des fans du genre.



Après The Complex, The Bunker, Five Dates, Night Book ou encore The Shapeshifting Detective, voilà le dernier Full Motion Video.

I Saw Black Clouds bientôt sur iOS

I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples. Chaque décision, chaque action aura des répercussions sur la suite. Votre relation avec les autres ainsi que leur personnalité changeront selon la façon dont les choses se déroulent.



Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Wales Interactive indique que "I Saw Black Clouds" est un film interactif de 90 minutes avec deux chemins narratifs principaux. Si vous êtes un fan des jeux FMV et que vous souhaitez les découvrir, la première partie de la version iOS de Wales Interactive est gratuite. Le jeu comprend un seul achat au prix de 5,99 € pour déverrouiller toute l'histoire. Et pour Android, Wales n'a pas encore prévu de portage.



Voici le synopsis en attendant sa sortie prévue le 29 septembre :

Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Bientôt sur iPhone, iPod et iPad !

Télécharger le jeu I Saw Black Clouds